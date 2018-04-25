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Abdullah Gül-Temel Karamollaoğlu görüşmesi sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 13:43 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü. Görüşmeyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

  1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Gül'ün Maslak'ta bulunan çalışma ofisindeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşme, yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü.

Temel Karamollaoğlu, görüşmenin ardından açıklama yapmadan ofisten ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi temel karamollaoğlu Abdullah Gül

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