Abdullah Gül-Temel Karamollaoğlu görüşmesi sona erdi

Görüşme, yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü.
Temel Karamollaoğlu, görüşmenin ardından açıklama yapmadan ofisten ayrıldı.
Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!
Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş
AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum
Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama
Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi
İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!
Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı
IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı
Seks tarikatından son anda kaçmışlar
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
Okuyucu Yorumları 1 yorum