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'Abdullah Gül tepkileri dikkate bile almaz'

POLİTİKA HABERLERİ | 28.12.2017 10:08 | Son Güncelleme 4 saat önce

Son çıkarılan KHK'lara tepki gösteren eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e AK Parti kanadından tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Gül'e sitem etti. Cumhurbaşkanı Gül bu tepkilere henüz bir cevap vermedi fakat Gül'ün yakın çevresine göre; bazı tepkileri dikkate bile almaz.

'Abdullah Gül tepkileri dikkate bile almaz'

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sivillere ceza muafiyeti tartışmalarına Twitter'dan yaptığı açıklamalarla katılmış, KHK'nın yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemişti. Gül'ün bu fikrine AK Partililerden tepki geldi. Başbakan Binali Yıldırım, 'Hepsi boş konuşmalar' dedi, AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar 'Gül muhaliflere yaklaşmaya çalışıyor' yorumunda bulundu. Son tepki ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Geçmiş Cumhurbaşkanımızın da, burada kalkıp maalesef bir muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür" diye konuştu.

Abdullah Gül kendisine yönelik bu sitemlere henüz yanıt vermedi. Fakat Kanal D Haber'den Seçil Özer'in aktardığı bilgilere göre, Gül'ün yakın çevresi, Gül'ün bazı isimleri ve bazı tepkileri dikkate bile almayacağı görüşünde.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Abdullah Gül KHK

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül'e KHK sitemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül'e KHK sitemi

Okuyucu Yorumları 29 yorum
Tayyip uğruna Abdullah GÜL gibi adamı Yalakaları linç etmeye çalışıyorlar.Ülke ,Vatan umurunda değil bu yalaka takımının ne var ne yok Tayyip.Hep o haklı gün gelir Tayyip yine aldatıldım kandırıldım diyecek ve AK KOYUNLAR yiyecek...
sayın cumhurbaşkanım abdullah gül döneminde bu çekişmeler bu sıkıntılar yoktu hakikaten cumhurbaşkanı gibi bir adamdı seni ve senin gibileri özledik
Cumhurbaşkanı olduğu dönemde sesini bile çıkarmamıştı. Etliye sütlüye karışmıyordu ne geliyorsa imzalıyordu. Şimdi ne oldu da değişti ? Ben AKPli değilim hacı hocacı da değilim ama AKP den kurtulmak için bu adama oy falan vermem. Bu adam da onlardan çünkü zamanında ses çıkarsaydın o zaman. 1 kelime etmedin zamanında
@the_caliph saçma bu yorumlar..o zamanki şeyleri desteklemesi ak partinin her zaman herşeyini kayıtsız şartsız kabul etmesi anlamına gelmez..
@the_caliph allah sana akıl fikir versin O tarihte,herhangi bir kanun cumhurbaşkanı tarafından geri çevrildiğinde MESLİSTE HAKİM OLAN TAYYIP MİLİTANI MİLLETVEKİLLERİNİN ikinci oylamada da aynı doğrultuda oy kullanmaları durumunda zaten yapacak bir şey kalmıyordu. Bu durumda Cumhurbaşkanının hiçbir etkiside olmuyordu. Abdullah Gül Bey bu durumu aşmak için kanunlar üzderinde bazı değişiklikler yaparak meclise gönderiyor ve daha demokratik kanunların çıkmasını sağlıyordu. Siyaseti olayları, önemli siyasi aktörleri takip etmiyorsunuz bir de ahkam kesiyorsunuz !
@banadasoyle90 Adam cumhurbaşkanı birader sen ne anlatıyorsun ? Cumhurbaşkanı diyorum . Hayır dese iptal olacak şeye evet diye diye bu hale geldi ülke.
@the_caliph Beynini yatağında unutmuş arkadaşım, lütfen beynine bir dürtü ver ! UYANSIN ! Cumhurbaşkanının veto ettiği kanun meclise gider, meclisten tekrar değiştirilmeden oylanarak Cumhurbaşkanına tekrar gönderilirse bu kanun kesinleşmiş olur ! (Abdullah Gül zamanı )
O önüne ne geliyorsa imzaliyordu dediklerini akepe hukumeti gonderiyordu ve imzaliyordu.Sonuc ortada...
Gün gelir devran döner.. O zaman kimler konuşacak bakalım..
yapıştır cevabı
Sayın Gül ün bu gazlara gelip davasına ihanet edeceğini düşünmüyorum. Aday gösterildiğinde linç kampanyası yapanlar, şimdi Gül cü olmuş:)))
mumla arar oldu insanlar sn gülü.
Abdullah gül eleştrileri dikkate almıyormuş aman alırsa hatırım kalır onu ciddiye alan kimmişki etkisiz eleman kendini bişeymi sanıyor niye fetöcülere tek bir kelime söylemiyor kudüs için tek keime etmiyor ondan bir cacık bile olmaz.
Sayın Gül haklı bir şey paylaştı diye hücuma uğraması doğal. Demek ki o mevcut iktidardan fazla ülkeyi seviyor. Bu KHK ile halk bölünmek isteniyor. Ne demek "15 Temmuz'un devamı niteliğinde" bunu kim karar verecek? Güvenlik güçleri ne güne duruyor. Gül, kaygıda milletle beraber haklı.
arkadaşlar kanmayın bu oyuna. rte baktı kazanamayacak, 2. perdeyi sahneye koyuyorlar. Kendi içlerinden adamı kendine karşıt gösterip alternatif gibi sunacak ve bütün aktroller ile akp 2. kez yine sahneye çıkacak. rte eliyle değil gül eliyle olacak. Ama rüçvet,iltimas, sahtekarlık, tek adamlık devam edecek.
AKP genel başkanı Tayip Erdoğan ya çıkardığı KHK'nın farkında değil neye imza attığını bilmiyor yada bu kararname ile ülkeyi bir kardeş kavgasına sürükleyecek korkunç bir oyunun içinde olduğunun farkında değil. Yine birileri AKP genel başkanı Tayyip Erdoğan'ı kandırıyor.
1923 de kesin tedaviye başladıgımız hastalıklar 1 -radikalizm (köktencilik) 2-irtica (gericilik) , 3-bagnazlık(gerici fanatiklik) ve yobazlık (bir inanca aşırı derece bagımlı olan ,baskı ile başkalarına yaklaşan kimse )...yıl 2017 kronik bir hal almaya başladı
sayın Gül lütfen bir parti kurun.
BİR KEZ DAHA KONUŞMAYA CESARET EDEMEZ , REİS SON NOKTAYI KOYDU ONA.
bunlar birbirinin kuyruğuna,ayağına basmazlar.gündemde kalma haberi bunlar.
Gülün mevsimlik işçi gibi piyasaya çıkmasını anlayamadım seçim yavaş yavaş yaklaşınca işbaşı zamanı geldi galiba yada bir yerlerden güle talimat geldi.
her açıdan birilerinin konuşmasına laf edecek son insan binali yıldırımdır kanımca..Bence Abdullah Gül haklı bir eleştiri getirmiştir..RTE de ona bir eleştiri getirmiştir bunlar normal şeylerdir herkesin ifade özgürlüğü vardır niye herkes birilerini linç etme çabasında..Ak Parti ye görüşleri yakın bi insan bi konuda eleştiri getirince neden muhalefete yakın biri diye etikeleniyor onu da anlamış değilim..Bu ülke garip bir ülke gerçekten...
ABDULLAH BEY Cumhurbaşkanı iken, herhangi bir kanun cumhurbaşkanı tarafından geri çevrildiğinde MECLİSTE ERDOĞAN'a BIAT ETMIŞ YEMİNLİ MİLLETVEKİLLERİNİN ikinci oylamada da aynı doğrultuda oy kullanmaları durumunda zaten yapacak bir şey kalmıyordu, söz konusu kanun kesinleşiyordu. Bu durumda da Sayın Cumhurbaşkanının hiçbir etkisi kalmamış oluyordu. Abdullah Gül Bey bu durumu aşmak için kanunlar üzderinde bazı değişiklikler yaparak meclise gönderiyor ve daha demokratik kanunların çıkmasını sağlıyordu. Siyaseti/olayları takip etmiyorsunuz, birde yorum yazıyorsunuz !
sewdem47 özledinde adama ak partili diye oymu verdiniz kim ak partinin yanındaysa demediğiniz kalmıyor ne zman karşı safa geçerse kahraman oluyor özleniyor
abdullah gulun be faydası ne zararı olur boş lakırdı burdan bırsey cıkmaz
İş dunyasinda şöyle bir söz vardir, "Başkalarının omuzuna basmadan yükselemezsin ve asla omuzuna bastiğın kisiyi de ileride omuzuna bastirtma" İste sn. Abdullah Gül de omuzuna basilanlardan .
Şimdi bu yasa çıkarsa, Bozkurt selamı veripte(muhtemelen teröristti) Bir Erbaşın kafasını kesen şahıs serbestmi kalacak ?
arkadaş aslı olması gibi davranan cumhur başkanı bir ülkenin cumhuru reisi o ülkenin lideridir gül dönemine bakın veyahut ondan öncekilere rahmetli turgut özal harici ülkeyi idare eden cmhur reistir bunu önceden turgut özal yapmıştı ama ne oldu admı zehirlediler bostan korkulugu istemiyoruz abdullah gülde onun gibilerde bu ülkede bostan korkuluguydu
haketmediği yerlere getirildiği için oralarda duramayacak gibi en sonunda kendini sıfırlayacak taha abisi onu yönetıyor ama en sonunda onada kıçıyla gülecekler. biz flimleri cok izledik ona hayırlı işler diliyorum. taha abisi ona şunu söylemez halkta bir karşılığı kalmadı ancak iyi partiye
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