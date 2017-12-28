'Abdullah Gül tepkileri dikkate bile almaz'

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sivillere ceza muafiyeti tartışmalarına Twitter'dan yaptığı açıklamalarla katılmış, KHK'nın yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemişti. Gül'ün bu fikrine AK Partililerden tepki geldi. Başbakan Binali Yıldırım, 'Hepsi boş konuşmalar' dedi, AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar 'Gül muhaliflere yaklaşmaya çalışıyor' yorumunda bulundu. Son tepki ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Geçmiş Cumhurbaşkanımızın da, burada kalkıp maalesef bir muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür" diye konuştu.

Abdullah Gül kendisine yönelik bu sitemlere henüz yanıt vermedi. Fakat Kanal D Haber'den Seçil Özer'in aktardığı bilgilere göre, Gül'ün yakın çevresi, Gül'ün bazı isimleri ve bazı tepkileri dikkate bile almayacağı görüşünde.