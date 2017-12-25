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Abdullah Gül'den AK Parti'ye KHK tepkisi: Kaygı verici

POLİTİKA HABERLERİ | 25.12.2017 15:41 | Son Güncelleme 12 saat önce

Sivillere silah kullanma hakkı verdiği öne sürülen KHK maddesine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de tepki gösterdi. Ülkeyi iç savaşa sürükleyeceği iddia edilen maddeyle ilgili Abdullah Gül, "696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir" dedi. Abdullah Gül, AK Parti'ye söz konusu maddeyi gözden geçirme çağrısı yaptı.

Abdullah Gül'den AK Parti'ye KHK tepkisi: Kaygı verici

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tartışma yaratan KHK maddesine ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Abdullah Gül'ün de tepki gösterdiği 696 sayılı KHK’da en dikkat çeken düzenleme, “terör eylemlerini bastıran kişilerin” cezai sorumluluğu olmamasına ilişkin. KHK’ya göre, “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında” hareket eden kişilerin cezai sorumluluğu olmayacak. KHK’nın 121. maddesinde “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır” ifadesi yer alıyor.

HUKUK DEVLETİ ANLAYIŞI AÇISINDAN KAYGI VERİCİ

Abdullah Gül, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir" dedi. Gül, AK Parti'ye "İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum" sözleriyle bu maddenin düzeltilmesi yönünde çağrı yaptı.

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Abdullah Gül ak parti KHK

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
ak partide bir tane akıllı adam var iste bu adam.
oldum olası sevmiyorum bu adamı
Sayin Gül bu ülkenin sizin gibi siyasetçilere ihtiyaçı var. Kendi ailesinden başka birşey düşünmeyen bir cumhurbaşkanı istemiyoruz. bunlar ülkeyi kaosa sürüklemekten başka birşey yapmıyorlar..
Cağımızın tomris hatunu AKŞENER gelecek terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu son bulacak TÜRK milleti huzur bulacak.. Ne Mutlu Türküm Diyene!..
Sn E. Cumhur Başkanımızın düşüncelerine aynen katılıyorum. Çok yanlış hüküm hemen düzeltilmesi gerekli.
Siyaseti bıraktığını söylüyorsun ama her fırsatta siyaset yapiyorsun. Ne olduğun belli değil. Parti kur ya da CHP ye, iyi partiye geç sen de rahat et millet de rahat etsin
ADALETİN VE DEMOKRASİNİN KATLİ SENİN CUMHURBAŞKANLIĞIN ZAMANINDA BAŞLADI.ZARRABLA RÜŞVETÇİ BAKANLAR SENİN SAYENDE AKLANDI.
darbe ve savaşta hukuk olmaz ona göre herkez ayağını denk almalı üçbuçuk atanlardan nede çok ses çıkıyor
akpartide tek düzgün adam bu akıllı ve ileri görüşlü
Çok sakıncalı, biri cinayet işlediğinde Darbeye teşebbüs etmişti vatanı kurtardım derse biri ne olacak?
anlaşılan nufus kıyımı planlanıyor andımızı tc tabelalarını kaldırarak askerlerimizi ölüme sürükleyerek yapılanlar yetmedi şimdi türk ırkına yeni saldırı planı kimin darbeci kimin darbeci olmadığını kim bilecek sokakta o hengamede sarışın esmeri esmerde sarışını vuracak gayet basit alevi sünni ve cehapelileri yok etme planı bu cehapelide değilim ayrıca ama akepeli hiç değilim hadepli asla değilim
Bayağı sert çıkmış,
sert çıktı başlığı nedir my net bu haber başlıklarını kim atıyorsa bi aklını inceleyin iyi niyetli değil
bugüne kadar kudüs müslümanlar ve bir çok olay oldu hiçmi hiç sesi çıkmadı hayırdır inşallah bu konuda fikirini belirtti
^BU KAHPELERİ BADİMİZDAKİLEREDE SİZ ORTAK SİZ BU MİLLETİ BU HALE GETIRDINIZ
A.Gül sen önce kendini gözden geçir.İhanet içindesin ve sadece nefsine göre konuşuyorsun.Ne olduğun belirsiz. Goygoyculuk yaptıkların seni ilk fırsatta satarlar.367 yi ne çabuk unuttun.Biz senden KAYGILIYIZ.Sahi sen kimsin? Yazıklar olsun sana.Ömründe göremeyeceğin Cumhurbaşkanlığını sana ikram eden REİSE ihanet ediyorsun. Pısırık kılıklı zavallı......
adam gibi adamsın be sun cumhurbaşkanım
Bu ülke, bu millet eğitimli, donanımlı yüz binlerce kolluk kuvvetini barindirirken, ne idüğü ve neye hizmet ettiği belli olmayan, sözüm ona anti terör timleri neye ve kime hizmet edecektir. Bu gafletten bir an evvel dönülmelidir.
kimse mızmızlanmasın suriyeliler seçmediler hükümeti istesenizde istemesenizde eldeki hamur bu karanlarda bunu çıkardılar
İNŞALLAH BAŞIMIZA İSTENMEYEN BELALAR GELMEZ,YOKSA SORUMLU BULAMAYACAĞIZ!!! O ZAMAN HİÇ KİMSE ÜSTLENMEYECEK GÖRECEKSİNİZ!
bu gidişle 80 darbesi 15 temmuz kalkışma harıkatı bunlar hiç bir sey degılmiş beteri var mış denılecek gunlere gebe bu ulke
Bu KHK ile AKP esadın şebbiaları gibi paramiliter bir yapı kursa ve bu yapı canının istediğini istediği gibi infaz edip bu fetöcüydü,metöcüydü diye kafasına göre yaftalasa bunun hesabını kim nereye sorabilir?Herkes kendi kanununu uygulamaya başlamaz mı?Bu işin sonu hiçte hayırlı görünmüyor.
Şimdi ben jandarma idim Yolda giderken bir teröristin polisle yada sivillerle çatıştığını onlara ateş ettiğini görsem direk çatışıp o teröristi öldüre bilirdim. Ama terhis oldum yani 10 dakika önce jandarma idim 10 dakika sonra terhis olmuşum. Aynı manzara ile karşılaşırsam ben artık jandarma değilim demem gerek yani öylemi yani ben artık o teröristi vurursam ben kolluk kuvveti değilim diye beni içeri atacaklar. Bu bir yanlıştı ve düzeldi hele şükür. Kimse korkmasın Teröristi ve Pislik Darbecileri vuracağız. Darbe yapacak veya Teröristlik yapacaksanız bilmem kaşındığınız için dertlisiniz.
Erdoğan olmasa rüyanda görürdün başbakanlığı Cumhurbaşkanlığını şu anki saygınlığı bile erdoğana borçlusunuz sn Gül
allah sana uzun ömür versin syn abdullah gül adam gibi admsın velasıl sen gibi er kişi yok şu akp nin içinde keşke herkez senin gibi mert olsa saygılarımla..
padişahımız ferman buyurmuş! Böyle KHK olamaz bu Anayasa mahkrmesinden döner.
Hodri meydan senin polisin askerin silah kullansın bakalım ver yetkiyi.Burası batı değil burası Doğu.Her evde 5 6 silah bulunur.Silah kullnılacaksa karşılığı da silahla verilir..
Sy.Eski C.başkanım (Sy.Abdullah Gül) siz olmasanız da muğlaklık Ak Parti'nin her şeyinde var.Başta demokrasi anlayışında, AKP'nin ta başından beri istediği zaten böyle bir yönetime sahip olmaktı,Fetö bunu AKP'ye Altın Tepsi içinde sundu, Fetö için neden Nota verilmiyor.Sizi de kerhen C.başkanı yaptılar, çünkü bu günlere gelmek için fedakarlık yapılıyor izlenimi verilmesi gerekiyordu, sizi savunurken aslında kendilerini savunuyorlardı ve siz de bu yemi yediniz.Rahmetli Demirel'in dediği gibi 'Kendim için istiyorsam namerdim' misali.Kısacası kimse size C.Başkanlığını hediye etmedi. Saygılarımla.
Eleştiren sayın Abdullah Gül,ilk tepki veren sayın Devlet Bahçeli...Yorum sizin...
abdullah beyin meydanlara inmesi gerekir bence ak parti eski ak parti değil
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