Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt verdi.

'GÖRÜŞLERİMİ AÇIKLAMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Gül'ün açıklaması şöyle: "Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, hakaret ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim. "

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Kongre öncesi Kastamonu'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, KHK eleştirisi nedeniyle çok sert ifadeler kullandı. Erdoğan, "Ya biz bir yolda beraber aynı dava arkadaşı değil miyiz, gönüldaş değil miyiz, nasıl oluyor da bir anda af edersiniz Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri KHK hakkında olumsuz yorum yapan Abdullah Gül ve ona destek veren Bülent arınç'a cevap yorumlandı.