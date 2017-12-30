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Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

POLİTİKA HABERLERİ | 30.12.2017 17:38 | Son Güncelleme 9 saat önce

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt vererek 'Bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, hakaret ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum' dedi.

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt verdi.

'GÖRÜŞLERİMİ AÇIKLAMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Gül'ün açıklaması şöyle: "Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, hakaret ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim. "

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Kongre öncesi Kastamonu'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, KHK eleştirisi nedeniyle çok sert ifadeler kullandı. Erdoğan, "Ya biz bir yolda beraber aynı dava arkadaşı değil miyiz, gönüldaş değil miyiz, nasıl oluyor da bir anda af edersiniz Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri KHK hakkında olumsuz yorum yapan Abdullah Gül ve ona destek veren Bülent arınç'a cevap yorumlandı.

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erdoğan cumhurbaşkanı Abdullah Gül

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Okuyucu Yorumları 61 yorum
artık susmayın konuşun ülkenin çıkarı için
helal olsun sana güzel insan
adamin dibisin
boşver üzülme değmez
Bunca şeye sessiz kalan eski cumhurbaşkanımız nihayet kendinin de düşünebildiğini hatırladı Valla bu bile aşama Sayın Gül seni çok sevenlerden biri idim Ama partimiz kuruluş felsefesinden fersah fersah uzaklaşırken bana dokunmayan yılan dostum felsefesine sığınman beni hayli zorladı Sanmaki ben trollerdenim Dost acı söyler.
Allah korumuş Reisi bunların şerrinden
Davasını satandan kimseye hayır gelmez. Saygımızı kaybettiniz. Bundan sonra yeni dostlarınızla yürürsünüz artık.
'Gerekli gördüğümde görüşümü açıklayacağım.'diyorsunda,aynı dönemde Chp milletvekili darbeye karşı direnen halka it derken de görüşünü açıklamayı gerekli duysaydın da bizde iyi niyetine inansaydık keşke!
Helal olsun sana akp den tek kurtuluş sensin bide akkoyunlar görse gerçekleri
GÜL GÜZEL İNSAN SOKAK AĞZI İLE KONUŞMUYOR. DEVLET ADAMI ŞEREFSİZ SAYGISIZ VE HIRSIZ YANDAŞLAR YAĞCILIK OLSUN DİYE SALDIRIYORLAR. ORTAM TERSİNE DÖNÜMDÜ HEMEN YANAŞIRLAR AMA ARTIK VATANDAŞ UYANIYOR. BU FIRILDAKLAR FAZLA NEMALANAMAYACAKSINIZ. DEVLETE KARŞI KİM OLURSA OLSUN SUÇU VARSA KANUNLAR GEREKENİ YAPMALIDIR. MİLLET O ZAMAN DEVLETİNE GÜVENİR VE KENDİNİ GÜVENDE HİS EDER SUÇ AZALIR YOKSA ARTAR
Abdullah Gül doğruları söylüyor neden kabullenemiyorsunuz yezid ve avareleri ? O KHK’de çok net bir muğlaklık vardır. Aktroller zırlayıp durmayın kepazeler sürüsü FETÖ’nün kalıntısı AKP !
Günaydın sayın Gül.. Partinizin kuruluş ilkesi olan ''ifade özgürlüğü'' biteli yıllar oldu. Şimdi gak diyeni içeri, guk diyeni tazminata mahküm ediyorlar.
Hacı AKP'yi sen bizden daha iyi biliyorsun bunların kanı bozuk, kendi adamları bile olsa onların istediğinin dışında bir şey söylediği an vatan haini oluyor. Kendi fikrini açıkça belirtmeyi istiyorsan bunu da göze alacaksın.
en büyük ahlaksizlar ülkenin paralari canilinirken göz yumanlardir paralar sifirlanirken ses cikarmayanlar sonsuza kadar susup konusmasin ahlak tartisilir yalan hirsizlik en büyük ahlaksizliktir buna göz yuman partimize zarar gelmesin diye diye ülkeye verdiginiz zararlari hesaba bile katmadiniz
Ülkede yer yerinden oynadı. Millet sarsıldı, devlet sarsıldı. Kendi uçaklarımızla tanklarımızla silahlarımızla ateş yağmuruna tutulduk. Bizim askerimiz dediklerimiz bize işgal ordusu gibi davrandı. Türk bayrağını tutana bile ateş ettiler. Millet bu hain işgal karşısında bir araya geldi toplantılar mitingler düzenledi. Bu devletin cumhurbaşkanlığını yapmış birisi olarak bu olanların hiç birisine ses çıkarmayan bir zat birden bire düğmesine basılmış gibi harekete geçti. Nasıl insanlar bu devletin başına geçmiş yarabbi. İğrenç tiksindirici ve mide bulandırıcı.
syn gül siz parti açınızli,bizlerde neferiniziz.ve demokrasimiz de geri gelir.lütfen bu demokrasi düşmanlarına dur de.halk seninlefir haberiniz olsun.güzel insan
abdullah gül ve sayın kılıçdaroğlu birlikte iyi iş çıkarabilirler.
Sayın eski Cumhurbaşkanı, Yüce yaratan size de yürek, düşünce, merhamet,vatan sevgisini elbette verdi. Bundan zerre şüphe yok. Lakin, Yedi sene Cumhurbaşkanlığı yaptınız ama sadece sineye çektiniz, tavır koyamadınız.. Eğer bu milletle helalleşmek istiyorsanız yanlışı kim yaparsa, nereden olursa olsun susmayın. Seveniniz çok, biliniz.
iyi ve dürüst insan dik duruşunu kaybetme seni eleştirmenler kaybeder
Kardeşim diye bşrbirine hitap eden iki insan sosyal medya üzerinden mi fikirlerini açıklayacaklar. Kendince kardeş yanlış yapmışsa açarsın telefonu randevulaşır hem jasret giderir hem istişare eder fikirlerinizi paylaşırsınız, tabii iyi nşyet varsa
bu gül Erdoğan olmasa cumhur başkanı olurmuydu yani senin özüde dediğin doğru diyelim ihanet etmedin biz yanlış anladık dünydaki en aşağlık insan kimdir biliyor musun davasını satan insandır sen davanı ve arkadaşlarını satmış birisin bence .
Az kaldı... Çok yakında Sayın Gül'e de vatan haini derler.... Kim AKP'ye muhalefet edecek olsa hemen ya Fetöcü, ya PKK'lı ya da vatan haini oluyor... Aynı parti(MHP) içinde Bahçelinin vatansever, Akşenerin vatan haini olduğu gibi :))))))..
Gülü hep sevdim ve herkese karşı destekledim. Lakin bugüne kadar reisin haksız olduğu bir durum hiç olmadı... Düşüncelerimi söylüyorum diyerek ne kadar düşüncesiz biri olduğunu ortaya koymaktan öte bir varlık gösteremeyişi artık üzüntü veriyor. Bence artık sus ve düşmanca düşünceler beslemekten vazgeç sayın gül
Aslında Trol derken Erdoğanın kuyruğuna yapışan Troller her zaman onun sayesinde bir yerlere geldi Türk milleti Ak partide Gül var diye mi ona oy verdi bana göre Erdoğan sokakta ilk önüne çıkan her hangi bir insanoğlunu aday gösterse oda kazanacaktı neden bunu inkar ediyorlar ki .Ama girsin siyasete denesin bir şansını Zaten Chp ve iyi partinin içinden bir Lider çıkamaz.Onlarda bu cesaret te yok içlerinde babayiğit adamda yok.Ben yazıyorum chp nin trolleri 20 İyi partinin troleri 10 olur Hdp dende 5 trol ,% 35 alır ama kurucusu olduğu Ak partiden 1 puan bile alamaz...
Helal olsun Abdullah GUL beye. Birileri guc elimizde ne yaparsak dogrudur sarhoslugu ile ulkeyi felakete surukluyorlar farkinda degiller.
Körler sağırlar birbirini ağırlar.
Bazı insanlar Felakete götürüyor diyor milletin seçtiği Cumhurbaşkanını.İstanbul Nasıl kazanılmış haberleri yok yada geçmişini unutmuşlar.Fatihin askerleri 40 gün boyunca savaşmış.O süreç içinde birçok felaket yaşamış.Herkez bitti demiş.Umudunu kesmiş.Sonunda Felaket gibi görünen şey büyük bir müjdeyle ilhamla İstanbul fethedildi.Kıssadan hisse artık istiyen beğenir halen acısı olan beğenmez.İnsanlar bilmediği bişiyden korkar hemen fetvalar verir hayin postlular bu bize körülük getircek bu büyücü misali.
burda abdullaha güle helal olsun adamsın diyenlerin hepsi kendisinin cumhurbaşkanlı dönemimde onu kötüleyenlerdir ozaman kötüydü şimdi erdoğananın karsısında ya iyi dimi asıl size yazıklar olsun
Sayin sevgili eski cumhur baskanimiz bizim canimiz cok zamandan beri beraber yorudumuz abilerimiz buyuklerimiz ama suan cok ihtiyacimiz olan beraberlige ihtiyacimiz var medya onunde deyilde kardes hane istisare DINIMIZINDE cok onem verdigi konularin basinda gelir SAYGILAR
Eşi başörtülü biri asla bu ülkeye Cumhurbaşkanı olamaz diyenler bugünde Abdullah Gül çü olmuşlar
CUMHUR BAŞKANIYKEN BİLE TAYYİBİN NOTERİYDİN ONA SORMADAN WC YE BİLE GİDEMİYORDUN AMA GÖR İŞTE TAYYİP YOLA BERABER ÇIKTIKLARI SEN BÜLENT ARINÇ MELİH GÖKÇEK KADİR TOPBAŞ SİZİN MUHTEREM ŞAHSİYETİNİZ FETULLAH GÜLENİNİZ HEPİNİZİ YARIYOLDA BIRAKTI YOLDA BULDUKLARI SÜLEYMAN SOYLU TUĞRUL TÜRKEÇ DEVLET BAHÇELİ NUMAN KURTULMUŞ GİBİLERİYLE YOLUNA DEVAM EDİYOR SENDE HALA DAVAMIZ PARTİMİN ÇIKARLARI DE DUR SİZİN İÇİN KENDİ MENFAATİNİZ MİLLETİN MENFAATİNDEN HERZAMAN ÖNDE GEKLMİŞTİR ÇÜNKİ
Tayip, Abdullah Gülden çekiniyor..
hadi canım sizce bunlar bir birlerimini yiyecek şelilde yaptıkları açıkşamalarla ülkenin ilerlemesinimi sağlıyorlar mı yoksa daha çok rezil olduğumuzun göstergesimi yoksa.bizdeki bu kin duyğuları eşitçe olduğu gibi davranmama sendrozomu oldukça biz daha çok rezil oluruz.
Atatürk ne demişti geldikleri gibi giderler
sen doğru ol, eğri belasını bulur.
yazıklar olsun sana nerelere geldin onların sayesinde şimdi napıyorsun şu haline bakale millet vekilligine kayseriden bile seçilemicek duruma gelmiş durumdasın bir kayserili olarak duyurulurrrrrr
sayın gül haklıdır ak parti eski ak parti değildir tayyip bey eski tayyip bey değildir. SENİNLEYİZ GÜL gibi insan
bunlar için klasikleşmiş bi olay bu,bakarsın bugün canciğerler,yarın menfaatler ters düştüğünde kanlı bıçaklı düşmanlar..zarrab,arınç,abdullah gül,davutoglu,feto ve istifaya zorlanmış onlarca bakan ve milletvekili...biad ettiginiz adam terör örgütü lideri oluyo,bakan yaptıgınız adam tc vatandaşlıgından çıkıyo..meydan boş tabi,ülkenin kültür seviyesi yerlerde,+5 milyon suriyeli oyuda geldi....yönetenlerde,onlara oy verenlerde türkiyenin en pişkin insanları..bu adamlar bu millete az bile yapıyo
Şimdi sayın gül'de fethullah gül gibi vatan haini olucak????
Hayır ola şimdimi aklınıza geldi O kadar yanlış khk kararnameler çıkınca gıkınız çıkmıyordu şimdi işin ucu sizlerede dokunma ihtimali olunca ifade özgürlügü. Hepiniz bu ülkeye ihanet ettiniz.Allahın adaleti varsa inşallah bizlere gösterir.
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