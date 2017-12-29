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Abdullah Gül'den flaş hamle!

POLİTİKA HABERLERİ | 29.12.2017 09:38 | Son Güncelleme 4 saat önce

Abdullah Gül, AKP içindeki muhaliflere yakınlığıyla bilinen Karar gazetesini ziyaret etti. Amcası Mahmut Gül'ün vefatı nedeniyle ertelediği ziyareti bugün gerçekleştiren Abdullah Gül'ü Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras ile diğer yönetici ve yazarlar ağırladı.

Abdullah Gül'den flaş hamle!

Gazete ekibiyle sohbet eden Gül, medyanın demokrasiler için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Karar gazetesini yakından takip ettiğini ve yayın hayatına yeni başlayan kitap ekini beğendiğini belirten Gül, başarılar diledi.

Odatv’nin edindiği bilgilere göre Gül, ziyaretinde, AK Parti’den ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine gelen eleştirilere de yanıt verdi.

Abdullah Gül, 696 sayılı KHK’da “terör eylemlerini bastırırken suç işleyen sivillere yargı muafiyeti getirilen” düzenlemeyi eleştirmişti. Bunun üzerine AKP’den de Gül’e karşı açıklamalar gelmişti. En son dün Sudan ziyaretinden dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül’e “Muğlaklıktan bahsetmesi üzücü, neye dayanarak böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz” sözleriyle tepki göstermişti.

Ziyaretin tam da bu sürece denk gelmesi iktidara mesaj olarak yorumlandı.

HDP'den flaş Abdullah Gül çıkışı: Ona da ihtiyacımız var
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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül ak parti

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
reis seni adam sanıp işte bizim c.başkanı adayımız kardeşim abdullah gül diye anos etdi ama sen ne yaptın 7. yıl pısırık bir c.başkanlıgı sonrada ekmek yediğin partine hiyanetlik içinde fetö ile yarışıyorsun sayın gül sana bu ayrılık hiç ama hiç yakışmıyor.
@selcukhan71 ÇAPSIZ ne demek adam sanıp sen sayın GÜLE nasıl hakaret edersin.
@selcukhan71 KARDEŞ ÇOK DOĞALGAZ YÜKLENMİŞSİN ZARARLI SADECE BOP ARAP BAHARI KATAR KIRİZİ VE SON KUDÜS OLAYININ ARKA PERDELERİNİ İYİ ARAŞTIR OKU ANLA BAK DÜNYA NASIL DÖNÜYOR GÖRÜRSÜN PİYON OLMAKTAN BEN YORULDUM SİZLER YORULMADINIZ MI HALA BATIL TEKTİR VE TEK DERDİDE İSLAMDIR KURAN'DIR
sen adam mısın? Hırsızın arsızın adamım diye gezdiği ülkede Sayın gül dibine kadar adamdır nokta
Abdullah gül aklı başında makul bir adam. Tüm dünyaya eyyyy diye bağırıp sonra da özür dilemek zorunda kalmıyot.
BU ERDOĞAN BU ÜLKEYİ KAOSA SÜRÜKLÜYOR. BENDEN SÖYLEMESİ. ZATEN TOPLUMU YETERİNCE AYRIŞTIRMIŞLAR. BU SEFER DE BİRBİRİNDEN NEFRET EDEN KESİMLER TERÖR BAHANESİYLE BİRİNE GİRECEKLER. SONUÇ SURİYE OLUR. ALLAH MUHAFAZA.
BİR ZAMANLARIN NOTERİ ABDULLAH FETONUN TÜRKİYEDEKİ BİR NUMARASI FETOYU FETO YAPAN ABDULLAH ÇIK MERTÇE TAYYİP VE AİLESİNİN YAPTIKLARINI ANLAT BU AKEPELİLERİN YARISI BELKİ SANA İNANIR HEPSİ YOL YAPTI AMA HIRSIZLIK YAPTIYSA YAPTI DİYORLAR AÇ ŞUNLARIN GÖZLERİNİ
Sn. Gül Türkiyenin en yetkili ismiyken bile pasifti. Sn. Güldende AKP dende Bu Ülkeye fayda yok.Ekonomi bilmezler, Dış Siyaset bilmezler sürekli yanılırlar ve özür dilerler yeter bunlardan artık
@ferit_kurtuldu_1974 haklısınız.bunların ta en başındakinden en sonuncusuna kadar bu görevleri bırakması lazım.ülkenin geldiği hale bakın.80 öncesinden beter olma yolundayız.
Bu güzelim ülke insanını birleştirebilecek Cumhurbaşkanı adayı.
Aklı var ama aklı kadar cesareti yok, biliyor susuyor...Konuşmanın zamanı gelmedi mi? Bir kere de birilerinin bir yere getirmesini beklemek yerine iradeni koy ortaya.
Erdoğan eğer çevresi bu hainlerle dolu olmasa şu an çoktan dünya devi olmuştuk...
gül ingilterenin adamı sinsi siyaset yapar ermeniden dönme alevilerde sn ERDOĞAN ı hiç ama hiç sevmez akıllı olun vatanınıza sahip çıkın
Pkk da Gül e ihtiyacımız var diyor bunların yolu belli. Bu millet satılmışlerı görüyor Erdoğan yaşadığı sürece asla ve asla iktidardan düşüremeyecekler bunun içinde her türlü suikast ihtimaline karşı hazırlık yapılmalı ve Erdoğana suikast olursa kendi yerine veliahtı gizli bir video çekerek bırakmalıdır şahitleri huzurunda. Zira yoksa özalın partisi gibi dağılırız birdaha toparlanana kadar bu hainler ülkeyi mahfederler...
Bu adam RTE'den daha tehlikeli son derece sinsi ve kurnaz.. ne zaman ne yapacağı bilinmez.. Çankaya notari gibi çalıştı ne kadar haksız-hukuksuz kanun-kararname-sirküler varsa hepsine bastı imzayı şimdi bir yerleri sıkıştı.. zira Erdoğan onun, Arınç'ın ve diğer zevatın Fetö bağlantılarını iyi biliyor ve gırtlaklarına basacak, Gül de bizlere demokratiklik havası atacak öyle mi? Yiyin birbirinizi afiyet olsun! Güzel yurdum da biraz nefes alır.
meleket kurtulamadı bir türlü siyasi meslek ömrü 5 yılı geçmemeli taht gibi sahipleniyorlar.
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