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Abdullah Gül'ün 2019 adayı kim olacak? Ankara'yı hareketlendirecek iddia!

POLİTİKA HABERLERİ | 11.01.2018 18:07 | Son Güncelleme 12 saat önce

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı ve Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, 2019 seçimlerinde Gül'ün aday olmayacağını iddia etti. Takan, yazısında ayrıca Gül'ün aday göstereceği ismi de açıkladı.

Abdullah Gül'ün 2019 adayı kim olacak? Ankara'yı hareketlendirecek iddia!

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir süre danışmanlığını da yapan Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, Gül'ün adayının Ali Babacan olacağını iddia etti.

"Sizlere, bu sütundan yakın bir zaman içinde Abdullah Gül'ün yanına bir eski yüksek yargı başkanı ve de Ali Babacan'ı alarak çıkış yapacağını duyurmuştum" diyen Takan, şu iddiaları sıraladı:

Hazırlıklar devam ediyor. "Evrensel hukuk, insan hakları, AB normları" çerçevesinde bir çalışma yapılıyormuş. Gül'ün İstanbul'daki çalışma ofisinden iyi haber alan kaynaklar, "Abdullah Bey şimdi tüm tepkileri bilinçli olarak üstüne alıyor. Ali Babacan'ı Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlıyor" iddiasında bulundu. Ali Babacan'ın AKP içinde pasifize edilmesinin ardından tüm eleştirilerden muaf tutulma sürecine bakarsak bu iddiayı yabana atmamak gerek. Kaynaklar, Babacan'ın çok derinden çalıştığını ve yanına da AKP kurucularından Cüneyd Zapsu'yu aldığına dikkat çekiyorlar. Ahmet Davutoğlu da sahaya inmiş, İstanbul'da çalışma ofisi tutmuş, Ankara'da Hacı Bayram ziyaretlerini sıklaştırmış, nabız tutuyormuş!.. İddiamda ısrarlıyım, Abdullah Gül, R. Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkamaz. Saray kaynakları da, Erdoğan'ın Gül'e tepkisini "el altından külliyeye aracılar vasıtasıyla mesajlar gönderiyor; 'adamlarımızı muhafaza et' diye. Erdoğan buna çok içerliyor. Niye kendi gelip düşüncelerini benimle yüz yüze paylaşmıyor?" diye izah ediyor.

CHP'NİN ADAYI

Kulislerden eksik ayak kalmasın!.. CHP'de genç bir genel başkan yardımcısının cumhurbaşkanlığına aday olabileceği konuşuluyor.

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Abdullah Gül ak parti Recep Tayyip Erdoğan Ali Babacan CHP Ahmet Takan 2019 seçimleri 2019 seçim

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
zamanında gül'e sövenler bugün aday olsun diye dua ediyor. kılıcdar yerine chp nin başına gecsin, daha cok iş yapar kılıcdardan.
Siz de yine her zamanki gibi dün yaladıklarınızı bugün yemeye çalışıyorsunuz!..
@ayrla25 ne Şam'in şekeri, ne arabin yüzü. Ben Abdullah Gül diyenleri de bugünküleri de anlayamıyorum. Eğer memnun iseniz şimdiki cumhurbaskanimizin nesi var? Yok değilseniz neden aynı partiden gelen aynı işleri yapacak olan Abdullah? Ne yani memlekette adam mı kalmadi
olum adam Hocaefendisni çok özlemiş.. Birileri yardımcı olsunda Görüştürsünler Ondan Sonra Başkanlığa Adaylığını açıklasın şu sıralar hasretlikten kafa gidik Adamda
fetönün yıldızları..
bırakın akp ye üye olan birini yaşamları boyunca bir kez bile akp oy veren birinin cumhurbaşkanı yada başkan olmaması lazım.
abdullah gül kimdir ki aday gösteriyor siyasi bir parti lideri mi hayır kimdir ki adayı şudur budur
sayın gül adam san sen aday ol başkasına yalvarma sen ol ama once hocanın yanına bır git seni bır okusun uflesin
akpde bir tane insan evladi varsa oda ali babacan gerisini at çöpe.
RTE de ,,benim adayım,, kardeşim a.gül dür demişti,,,,gül ün ahte vefa sı bu olsa gerek,,,,
DEGISIM FARZ.
BU POLİTİK SANSASYONLAR SEÇİME KADAR DEVAM EDER HERKESİ DİNLİYOR ÖZZELLIKLE AKP ESKİSİ YENİSİ AÇIKLAMALARINI İZLİYORUM TAM 17 YIL İKTİDAR ORTALIĞI BOŞ BULUP SAVURANLAR ŞİMDİ SAF TUTMAYA KAFA KARIŞTIRMAYA BAŞLADILAR 17 YIL BOYUNCA ZAM DÜŞÜK ÜCRET KÖPRÜ VE YOLDAN BAŞKA EKONOMİK DEĞERİ YÜKSEK OLAN İŞ YPLMADI TÜRBANDI ORDA BURDA NAMAZDI DİN TÜCCARLIĞI YAPILDI BİLİM KURMLARI SİASİ ARENA OLDU YADA TU KAKA ÜSTÜNE BEREBER YÜRDKLERİ FETO ŞMDİ MİLLET BUNU YUTMAZ DYE DŞNLYO VE HIZLI ERİME VAR ÜRETİCN DRUMU ORTDA KSACSI MİLLT ARTIK DŞNYOR BUDA AKP Yİ KYBTME KRKUSNA İTİYR VE HRKES HSAP VRİR BRASI TC HZMT
akp liler koltuk savaşına şimdiden girdiler belliki ufukta erken seçim var.
şovalye abdullah, ingiliz abdullah. boşverin bu herifler hocanın adamları.
özgür özel çok yakışır genç dinamik çağdaş ve vatansever.....özlemiştik ülkesini seven birinin makam sahibi olmasına
erdoğanı sevmiyorum diye fetöcüleri destekleyecek değilim bunların hepsi aynı tayfa
tamam be tamam beni aday gösterin ben aday olurum yeterki kavga etmeyin :D
valla % 70 alır götürür...
CHP gitsin yine o gerici yopbaz Ekmelmetinin arkasına takılsuın...
Devlet bahçeli saray talimatı ile gül ü ringe çekmeye çalışıyor, gül ise ısrarla ve doğru olarak tartışmalardan kaçınıyor çok iyi biliyorki böyle sunni gündemler herzaman akp nin ekmeğine yağ sürer. sayın bahçeli yol arkadaşlığına soyundu umarım daha önceki yol arkadaşlarının akıbetini iyi analiz ediyordur.
Al birini vur ötekine
Ulan ne akıllı şu Erdoğan'la Gül, sanki araları açıkmış havası yaratarak tüm salak muhalif kurum ve kuruluşları bu işe odakladılar, onlar, yok Gül şöğle dedi yok Erdoğan böğle cevap verdi halisünasyonuyla uğraşırlarken bunlarda rahat rahat işlerini yürütüyorlar, ulan salaklar Gül'le yatıp Erdoğan'la kalkıyorsunuz sizler havanda su döverken onlar sonucu garanti kendilerinin olacağı 2019 C.Başkanlığı seçimine hazırlanıyorlar,
@7uyuyanlar08 --Efendiliğini bozmadan ve ''ULAN''sız yorumunu yapsan daha faydlı olursun, bilgine.
Hergün Abdullah Gül ile alakalı bir uydurma haber yayınlanıyor belli bir maksatlı olduğu kesin
İyi parti şişli ilçe başkanı bunlar numaradan kavga ediyorlar muhalefeti aldatıyorlar diye söyledi abdullah gül yeni ekmeleddin anlayacanız.
ÇATI ADAYIM YİĞİT adam sapına kadar türk EKMELEDDİN İHSANOĞLUDUR.
REİS, ŞİMDİYE KADAR NE İSTEDİ İSE YAPMIŞTIR VE YAPMAYA DEVAM EDECEKTİR. AHH BE REİS, BİR DE ŞU; YOLSUZLUKLARI ÖRTBAS ETMESEYDİN İYİYDİ;)
mademki akp ile sözüm ona milli ittifak kurdu.chp nin yapması gereken cumhuriyet itifaki bu slogan 2019 da erdoğan i ve bahçeli yi al aşağı eder
gul senin ayakkabı numarandan baska numaran yok otur evınde haberlerı izle
eyvahh eyvaahh babacan davutoğlu zapsup eyvahh eyvahhhh..yazık bu ülke topraklarına ve üzerinde yaşayan asil türk milletine...ama inanıyorum birgün gelecek bu ülkede çok kişi temizlenecek..
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