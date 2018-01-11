Abdullah Gül’ün sırrı ortaya çıktı

Odatv yazarı Mert Taşçılar, Abdullah Gül'ün OHAL çıkışını ve sonrasında yaşanan gerilimi köşesine taşıdı;

Taşçılar'ın yazısının ilgili kısmı şöyle;

Tarih 6 Ocak 2008

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeğeni ve İzmir AKP Millitevekili Mehmet Sayım Tekelioğlu'nun kızı Humeyra Tekelioğlu, Enerji Piyasası Kurulu'nda Uzman Yardımcısı Süleyman Keleş ile dünya evine girdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte geldiği törene, TBMM Başkanı Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, çok sayıda milletvekili ve davetli katıldı.

Gül, evlilik cüzdanını yeğeni Humeyra Tekelioğlu'na verirken, damat Süleyman Keleş'e "Sakın yeğenim diye geline verdiğimi düşünme. Belediye başkanları evlilik cüzdanlarının bayanlara verilmesinden yana. İhtiyacın olursa, söylersin Humeyra'ya bulur çıkarır" diyerek espri yaptı.

Tarih 23 Ocak 2017

Odatv’nin edindiği bilgilere göre Abdullah Gül’ün düğünde espri ile takıldığı isim damat Süleyman Keleş, KHK ile FETÖ’den ihraç edildi. Hakkında çeşitli deliller olduğu iddiasıyla ihraç edilen Keleş daha sonra işe iade edildi. Süleyman Keleş’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan ihraç edilenler arasında işe ilk iade edilen isim olduğu iddia ediliyor.