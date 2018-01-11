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Abdullah Gül’ün sırrı ortaya çıktı

POLİTİKA HABERLERİ | 11.01.2018 07:54 | Son Güncelleme 7 saat önce

Son günlerde sivillere yargı muafiyeti veren 696 saylı KHK’ya yönelik çıkışıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’nin hedefinde olan Abdullah Gül’ün ailesinden bir kişinin KHK ile ihraç edildiği anlaşıldı.

Abdullah Gül’ün sırrı ortaya çıktı

Odatv yazarı Mert Taşçılar, Abdullah Gül'ün OHAL çıkışını ve sonrasında yaşanan gerilimi köşesine taşıdı;

Taşçılar'ın yazısının ilgili kısmı şöyle;

Tarih 6 Ocak 2008

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeğeni ve İzmir AKP Millitevekili Mehmet Sayım Tekelioğlu'nun kızı Humeyra Tekelioğlu, Enerji Piyasası Kurulu'nda Uzman Yardımcısı Süleyman Keleş ile dünya evine girdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte geldiği törene, TBMM Başkanı Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, çok sayıda milletvekili ve davetli katıldı.

Gül, evlilik cüzdanını yeğeni Humeyra Tekelioğlu'na verirken, damat Süleyman Keleş'e "Sakın yeğenim diye geline verdiğimi düşünme. Belediye başkanları evlilik cüzdanlarının bayanlara verilmesinden yana. İhtiyacın olursa, söylersin Humeyra'ya bulur çıkarır" diyerek espri yaptı.

Tarih 23 Ocak 2017

Odatv’nin edindiği bilgilere göre Abdullah Gül’ün düğünde espri ile takıldığı isim damat Süleyman Keleş, KHK ile FETÖ’den ihraç edildi. Hakkında çeşitli deliller olduğu iddiasıyla ihraç edilen Keleş daha sonra işe iade edildi. Süleyman Keleş’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan ihraç edilenler arasında işe ilk iade edilen isim olduğu iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Abdullah Gül OHAL Süleyman Keleş

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
abdullah güle karşı algı operasyonlarını hemen de başlatmışlar birlikte yola çıktıkları adamlar bile yolun sonunun uçurum olduğunu görüp uyarıyolar . ama bu akplilere göre herkes yanlış herkes tü kaka herkes ermeni ajanı yunan ajanı feto ajanı . kendileri dışında herkes hain . bir tek kendileri doğru . kim muhalefet olursa ya fetoculukla ya da teröristlikle yaftalanıyor . sorsak en demokratik ülke biziz derler utanmadan .
@robotreis ağzına sağlık ne güzel öztlemişsin
torpili olmayanlar ne olacak onlar fetocu bu torpilli fetocu
kendilerine ucu dokunmasa kimde ses çıkarmaz zaten
Anlaşılan basın demek.yarayı kaşımak azdırmak,vede müzmün hale getirmek,yazıkalr olsun size,olay kapanmaya başladıkca sizin yaralarınız azıyor
olurmu dostlar heç olurmu,ya hak? fizanda bile güneş batıdan doğarmı yalan adalet, halkın afyonu değilmi arayan ahmak , tecelli etti demezmi azrailsiz ölüm ,dikensiz gül olur mu
İlla fitne çıkaracaklar ! Göreve iade edilmiş daha ne istiyorsunuz ?
ha gayret oda tv halktv cumhuriyet sözcü mynet biraz daha eşeleyin iyice deşin kurcalayın la tam kapıştıramadınız bi.
peki kayseride bir ilçeden 6 general nasıl çıkıyor. yakınıymış , alınacak tabi.
Jet hızıyla AKP torpilli sağlam anlar iade feto ürünü damatlar devletin en tepesinde kimde feto ile mücadele demesin feto akp el ele olan garibanlara oldu
ODATV yanlış yerde OTLUYORSUN. 'BANA MAĞDUR EDEBİYATI YAPMAYIN,-'BİR TANE MAĞDUR YOK,diye diye ülkenin kendi halinde olan insanları işinden,itibarından,sağlık ve mutluluğundan edildi.Yeni doğum yapan masum kadınlar bir günlük bebesi ile,89-95 yaşındaki yaşlı,böbrek,kalp,tansiyon hastası olan,% 10 görme duyumuna sahip insanı hapise tıktılar.ZULÜM ŞİDDETLİ OLUNCA İNSANLAR SESİNİ ÇIKARDI. Sahi ODA TV ve onun gibi düşünenlere ZULME KARŞIMI,YOKSA YANLIŞ BİZE OLUNCA KARŞIYIZMI diye düşünüyor. RTE komutasında AKP YELDEĞİRMENİNE DAHİ SAVAŞ AÇACAK HALE GELDİ.SORUN BU.
yani..! nereye bağlayacağiz anlamadim
Herkes konuşuyor ama Henüz Abdullah gül Son sözünü Söylemedi.
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