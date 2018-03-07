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Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 08:00 | Son Güncelleme

AK Parti'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Abdüllatif Şener, katıldığı televizyon programında gelecek seçimlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şener, AK Parti’nin yapılacak olan 3 seçimi de kaybedeceğini söyledi.

Abdüllatif Şener, Halk TV'de yayınlanan Semra Topçu ile “Güne Başlarken” programına katıldı. Programda 2019 seçimlerine değinen Şener, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“MUHALEFET CİDDİ HATA YAPMAZSA…”

AK Parti’nin seçimlerde şansının çok az olduğunu vurgulayan Şener, “Sürekli milli idareden bahseden Erdoğan, halkın sandığa yansıyan iradesinden emin olmadığı için rahatsızlık duymaya başlamıştır. İttifak yasa teklifiyle de ‘halkın iradesini sandıkta nasıl çarpıtırım’ mekanizmalarını kurmaya çalışıyor. Bakın ben iddia ediyorum, mevcut iktidar önümüzdeki 3 seçimde de kaybedecektir. İktidarın bu 3 seçimden hiç birini alma ihtimalini görmüyorum ama bir şartla… Muhalefet ciddi bir hata yapmazsa! Muhalefet ciddi bir hata yapmazsa hele hele Cumhurbaşkanlığı seçimlerini almalarını imkansız görüyorum” dedi.

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
3 seçimi de kaybeder mi bilemem. Ancak çevremde AKP ve tek adamlığa karşı giderek artan bir tepki gözlemliyorum. Ayrıca seçim kanunları ile bu kadar oynayıp ,ittifak peşinde ve genişlemesinde koşması da ayrı bir gösterge. Bir de herşeye rağmen millete güveniyorum. Aldatılmak,göz yummak,din afyonu ile gözünü açamamak, gerginlikten çıkamamak, yolsuzlukları görmezden gelip günaha ortak olmak nereye kadar??? Ülkenin mi parti yada tek adamın çıkarları mı? Biz bu kararı vereceğiz ve umarın bu sefer doğruyu görüp,bulup Sn.Şener'i haklı çıkartırız.
Hala şu adamı adam yerine koyup haber yapanlar var, gündem yaratmaya çalışan medya başka malzemelere bakın bu adam kimsenin ilgisini çekmiyor.
Halk TV nin değişik bir atmosferi var. Çıkan memleketi karıştırmak için ortaya bir yalan atıyor. Sonra 1 yıl bir daha görünmüyor. Halk TV de hükümeti öven kimse çıkmayacağından ilk cümlede Halk TV yi görünce yazının akibetini az çok kestirdim.
Valla şener bey eğer akp başka yollarla sandığa girmese bizde biliyoruz kaybedeceğini
bu ilk değil bu zat her seçim aynı söylemlerde bulunuyor zan ile gezen akibeti zillettir
İYİ PARTİYE YAMA KENDİNİ.... BİR SİVASLI OLARAK SENİN BECERİKSİZLİĞİNDEN VE SİYASET ADAMI OLMADIĞIN HALDE ÇIKIP AHKAM KESMENDEN BENLE BİRLİKTE TÜM SİVASLILAR NEFRET EDİYOR... İYİ DONANIMLI ADAM OLSAN SİVAS SENİ ZATEN SEÇERDİ... MUHSİN YAZICIOĞLU MU SANDIN KENDİNİ???
çok rezil kişi gördüm de bunun kadar kalitelisini görmedim zavallı maliye bakanlığından başbakan yardımcılığından halk tv ye kıçınıda yırtsa yitirdiklerin geri gelmiyecek. yok. türkiyede iki görüş var biri ülkesini sevenler diğeri ihanet şebekesi. bu zavallıda ihanet şebekesinden. çok söylenecek söz varda terbiyem müsade etmiyor. saygılar...
Açık tavuk kendini darı ambarında sanırmış. Fetö uşağı kendini bir şey zannediyor. Siz bittiniz.
Sen öyle istiyorsun ve diyorsun ama hayal kuruyorsun Abdüllatif ŞENER. Gezicilerin, Fetöcülerin, çapulcuların ağzı gibi konuşup onların yanında olmak size yakışmıyor.
Biz çok gördük öyle diyenleri hadi bakiimm
sadece gülerim münepcinmisin mubarek
Artık sen ve seningibileri bu halk iyi tanıyor sen merak etme biz başımızın çaresine bakarız sen seni yönetenlerin gaz verenlerin emirerliğini yapmaya devam et.
her şeyin HAYIRLISI olsun ÜLKEMİZE barış olsun hırsızlık olmasın ALLAH bizi akTRRO zihniyetinden KURTARIR inşALLAH
AK PARTİ: artık Bahçeli den korkmaya gerek yok o hep bizim için çalıştı diye düşünüyordur. Kılıçdaroğlu da büyük bir hata yapmazsa En büyük rakibimiz Meral AKŞENER VE PARTİSİ İYİ PARTİ DİYE DÜŞÜNÜYORDUR????????
devletin başına devlet gelecek.ben bile 14 senedir akp gençlik kollarında gorevliydim istifa ettim.il başkanlığında bile herkeste bir korku bir endişe var
Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağar araştırdım bu adamın son 7 seçim Erdoğan'ın kaybedeceğini söylemiş hesap ortada adamın her bürt dediği keçi olsa dağ taş keçi dolardı hala bunun peşinden koşanlar var kendisinden birşey olmayanlar akpartinin eskilerinden medet umuyorlar buda muhalefetin düştüğü acziyatin ne kadar derin oldugudur
Senelerdir bu umutla yaşadın, aynı teraneleri söyledin durdun ama yinede bi baltaya sap olamadın zavallı ucube yaratık, sen önce başkalarının elinde olan ipini bi kurtar.
Kaybedebilir, çocuk istismarları, kadın cinayetleri almış başını gidiyor katilleri de keyfinde, eroin vs. suçluları da keyfinde, 6 aya çıkıyor nasılsa. fetöyü de halk bastırdı. işsiz üniv. mezunu çok, fetöcü meslekteno kadar atılanın yerleri boş mu kaldı?kimler alındı yerlerine? mercimek nohut vs. yurt dışındangeliyor kimbilir içinde ne gizli hastalıklar var, binlerce fetöcu hapiste besleniyor, vatana ihanetten ülkeden atılan bir tane var mı fetöcü? Suriye tamam desteğimiz iyi ama abd o kadarsuriyeli öldürdü, neden yapıyorsun diye uygulamalı bir karşı çıkma yaptık mı hayır, sadece mikrofondan.
Aklı başında cesur bir adam, söyledikleri mantıklı...
Türkiyede siyasi yapı yeni bir oluşumun içerisine girmediği müddetçe,eldek siyasi aktörler arasında şuanda AKP den daha dirayetli bir siyasi yapı maalesef yok,halk gelişen olayları değerlendirdiğinde,başka partilerin bu zor durumu yönetemeyeceğinin farkında,beğenirsiniz yada beğenmezsiniz,ama ülke dinamikleri salon muhabbetleri,yada arkadaşlar arasındaki siyasi tartışmalarla ilerlemiyor,herkez mevcut siztem içerisinde kendi durumunu sorgulayıp ,ona göre hareket ediyor,haliyle söylemler ile ,sandık başında farklılıklar oluşuyor.
sayın şener sen heryıl secım olsun ülkenın gelırı secım yatırımlarıyla heba olsun dıyorsun ama artık ülkesını seven kardeşlerım senın bu altı boş laflarına ınanmaz ve malefetın teror yandaşlarıyla ıytıfak halındeyken AKP nın kaybetme şansıda yok bu soyledıklerıne kendın bıle ınan madını bılıyorum
BEN AK PARTİLİYİM BU ADAM DOĞRUYU SÖYLÜYOR AK PARTİ TEŞKİLATLARI SAYIN CUMHURBAŞKANIM RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE TÜRKİYE 2019 SEÇİMLERİNDE KAYBETSİN DİYE ELLERİNDEN GELENİ YAPIYOR.
Bu adamı dikkate alıp çok konuşacak adam boş konuşur.bir insanın kendine verdiği zararı bir başkası veremez.buda kendine zarar verenlerden..
SAYIN ŞENER UYANIK DAVRANIP AÇIK KAPI BIRAKMIŞ. "MUHALEFET CİDDİ HATA YAPMAZ İSE" YANİ AK PARTİ KAZANIRSA EĞER, ŞENER ABİMİZ MUHALEFET CİDDİ HATA YAPTI DİYECEK.
akp hükümetlerinde bakanlık koltuğunda otururken her ağzını açtığında memleket güllük gülistanlıkdı vatandaşın bir eli yağda bir eli baldaydı koltuk altından gidince söylediklerini bir bir inkar etti akp döneminde fakirliğin yolsuzluğun zirveye çıktığından dem vurmaya başladı senin devrin geçti efendi zaten kabahat bunu ekrana çıkartanlarda
Bu tip iddiaları 15 yıldır temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp gündeme getiriyorlar da ne oluyor sonuç yine aynı halk sizi dinlemiyor siyaseten bitmiş tükenmiş insanların hala söyleyecek sözlerinin olması da gülünç. Yahu parti kurmuştun ne oldu. Yüzde kaç oy aldın. Memleketinde bile sana yüz vermediler. Hatta her gittiğin yerde hemşehrilerinin yüzüne karşı seni aşağılayıcı ifadeleri oldu. Ama nisan yağmuru...
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