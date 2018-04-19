Abdüllatif Şener'den 24 Haziran seçimi için dikkat çeken iddia

Şener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen görüşme sonrası alınan "erken seçim" kararıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Şener, muhalefet kanadına yönelik uyarısında “HDP faktörü sadece HDP’ye oy veren seçmeni ifade etmiyor. AK Parti’ye ve Erdoğan’a destek veren Kürt seçmeni oradan koparmak olmanın da tek aracıdır. Saadet Partisi ve CHP’nin bu gerçeği görerek buna göre yaklaşacaklarını umuyorum" ifadesini kullandı.

Artı Gerçek’in haberine göre kararı “baskın seçim” olarak değerlendiren Şener “Bu karar yine Bahçeli’nin kılavuzluğunda bir erken seçim kararı alındığını gösteriyor. 24 Haziran hazırlık açısından çok kısa bir süreyi ifade ediyor. Acele, baskın seçime giderek muhalefeti hazırlıksız yakalamayı amaçlıyorlar. Böyle bir ortamda avantaj sağlayacaklarını düşünüyorlar” dedi.

Şener AKP’nin fayda sağlayamayacağını düşündüğünü vurgulayarak ekonominin son derece kötü durumda olduğunu, uzmanların krizin gittikçe derinleştiğine işaret ettiğini, işsizliğin son 10 yılın en yüksek noktasına ulaştığını, enflasyonun rekor seviyede olduğunu söyledi.