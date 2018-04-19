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Abdüllatif Şener'den 24 Haziran seçimi için dikkat çeken iddia

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 12:23 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim kararının ardından AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Abdüllatif Şener, ‘seçimin kaderi'ni Kürt seçmen belirleyeceğini vurgulayarak muhalefetin HDP'yi kapsayacak bir formül bulması gerektiğini söyledi.

Abdüllatif Şener'den 24 Haziran seçimi için dikkat çeken iddia

Şener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen görüşme sonrası alınan "erken seçim" kararıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Şener, muhalefet kanadına yönelik uyarısında “HDP faktörü sadece HDP’ye oy veren seçmeni ifade etmiyor. AK Parti’ye ve Erdoğan’a destek veren Kürt seçmeni oradan koparmak olmanın da tek aracıdır. Saadet Partisi ve CHP’nin bu gerçeği görerek buna göre yaklaşacaklarını umuyorum" ifadesini kullandı.

Artı Gerçek’in haberine göre kararı “baskın seçim” olarak değerlendiren Şener “Bu karar yine Bahçeli’nin kılavuzluğunda bir erken seçim kararı alındığını gösteriyor. 24 Haziran hazırlık açısından çok kısa bir süreyi ifade ediyor. Acele, baskın seçime giderek muhalefeti hazırlıksız yakalamayı amaçlıyorlar. Böyle bir ortamda avantaj sağlayacaklarını düşünüyorlar” dedi.

Şener AKP’nin fayda sağlayamayacağını düşündüğünü vurgulayarak ekonominin son derece kötü durumda olduğunu, uzmanların krizin gittikçe derinleştiğine işaret ettiğini, işsizliğin son 10 yılın en yüksek noktasına ulaştığını, enflasyonun rekor seviyede olduğunu söyledi.

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24 haziran seçim sonuçları abdüllatif şener

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Şener kıyamet kopsa sana yine oy vermem.
Saadet Partisi seçmeninin Chp nin içinde olduğu bir ittifaka oy vermesini beklemek hayalden başka birşey değil.Tabi Saadet Partisi nin kayda değer bir oyu var mı o da ayrı bir konu.
bunun asıl kuyruk acısı kendisinin aday gösterilmediği için şimdi saçmalıyor
ŞENER EFENDİ MAŞALLAH ABD İSRAİL AVRUPA PKK PYD DEN DAHA FAZLA ÇALIŞIYORSUN
burda yorum yapmış 2 ki,şi 14 fabrika satılıyor cifci ayakda hayat durmuş 2 geri zekalı oy vermem diyor ver mesen beyninden özülü burda troluk yapma
Aklın yolu bir. Ülkeyi mahveden bu hükümetin gönderilmesi için HDP nin meclise girmesi şart. Bir parti ki aklıma ilk gelen CHP dir zira en azından evrensel değerler olan demokratikleşme ve özgürlüklerde farklı düşünmüyorlar, halka sebebini çok doğru anlatarak ittifak yapmalıdır. Böylece Doğu ve G.Doğu oylarının AKP ye haksızca gitmesinin önü kesilir. Ancak halka bu gerçekleri iyi anlatmak lazım. Zira karşı cephe terör-PKK vs saldıracaktır. Önemli olan bu yönetimden daha kötüsünün olamayacağını halkın gözünün sermek lazım.
DEMOKRASİ İÇİN BAŞKANLIK SEÇİMİNDE BİRLİ,K ZAMANI ... MİLLET VEKİLLİĞİNDE PARTİLER KENDİ VEKİLİNİ ÇIKARIR AMA KOALİSYONUN YAPTIĞI ŞEYTANLIĞA ALTERNATİF OLMALILAR.
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