HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Abdüllatif Şener: İktidar, OHAL'e ihtiyaç duymaktadır

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2018 19:07 | Son Güncelleme

CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener, ''Mevcut iktidar, ülkeyi yönetebilmek için olağanüstü hale ihtiyaç duymaktadır.

Abdüllatif Şener: İktidar, OHAL'e ihtiyaç duymaktadır

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener, ''Mevcut iktidar, ülkeyi yönetebilmek için olağanüstü hale ihtiyaç duymaktadır. Olağanüstü Hal (OHAL) nedir? Erdal İnönü'nün yapmış olduğu meşhur tarifle; bütün hukuksuzlukların, kanunsuzlukların yasa hükmüne bağlandığı bir yönetim biçimidir'' dedi.
CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener, partisinin Karaman milletvekili adaylarını desteklemek için Karaman'da düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. Salona girerken partililer tarafından ayakta alkışlanan Şener, konuşmasında iktidarı eleştirdi. Partililerine, gece-gündüz seçim çalışması yapmalarını tavsiye eden Şener, şunları söyledi:
''Bizler bu seçimlerde ülkeyi yormuş, kendisi de yorulmuş ve posası çıkmış bir iktidardan, ülkeyi kurtarmak için el birliğiyle mücadele edeceğiz. Siyaset, hizmet için yapılır ve siyaset kişisel zenginleşme için yapılamaz. Kişisel hırs ve ihtirasları hakim kılmak için siyaset yapılmaz. Bir siyasetçi sürekli olarak hep kendisine çalışmaya başlamışsa orada felaket var demektir.''
İktidarı tek kişinin temsil ettiğini belirten Şener, ''16 yıllık bir iktidar döneminin ardından hep birlikte gördüğümüz tablo şudur; artık iktidarı temsil eden, ifade eden kurumlar yok. Artık iktidarı ifade eden tek bir kişi var. İstiyor ki hiç kimse, hiçbir kurum yetkili olmasın. Hep o yetkili olsun. Hükümet onun olsun, bakanlar onun olsun, belediye başkanları onun olsun. Milyonlarca kişinin seçtiği belediye başkanı, hoşuna gitmiyorsa kulağından tutsun ve atsın dışarıya. İstiyor ki, tüm Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, kendi iradesinde olsun, kendisine teslim olsun ve emir eri gibi çalışsın. Tüm yargı, ülkedeki bütün hakim ve savcılar, onun kırbacına dönüşsün, kendisine muhalefet eden istediği işleri yapmayan ülkede kim varsa, hepsini yargı kırbacıyla sıradan geçirsin. 16 yılda öyle bir iktidar yapısı ortaya çıkmıştır ki, anayasaların yürürlükte olduğu, kanunların yürürlükte olduğu, olağan koşullarda ülke idare edilemez olmuştur. Mevcut iktidar, ülkeyi yönetebilmek için Olağanüstü Hal'e ihtiyaç duymaktadır. Olağanüstü Hal nedir? Erdal İnönü'nün yapmış olduğu meşhur tarifle; bütün hukuksuzlukların, kanunsuzlukların yasa hükmüne bağlandığı bir yönetim biçimidir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Abdüllatif Şener: İktidar, OHAL'e ihtiyaç duymaktadırAbdüllatif Şener: İktidar, OHAL'e ihtiyaç duymaktadır

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
Tüfenkci: 24 Haziran'dan sonra kurtulacağımız noktasında çalışmalarımız varTüfenkci: 24 Haziran'dan sonra kurtulacağımız noktasında çalışmalarımız var
Muharrem İnce: Bu iş ilk turda biter/ Ek fotoğaraflarMuharrem İnce: Bu iş ilk turda biter/ Ek fotoğaraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Suriye bağımsızlıklarını tanıdı, ABD Rusya’ya tepki gösterdi!

Suriye bağımsızlıklarını tanıdı, ABD Rusya’ya tepki gösterdi!

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Faizsiz 300 bin TL kredi! 1 Haziran'da başlıyor

Faizsiz 300 bin TL kredi! 1 Haziran'da başlıyor

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

Beştepe'de tarihi MGK

Beştepe'de tarihi MGK

CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto

CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto

Hayko Bağdat: Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir

Hayko Bağdat: Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.