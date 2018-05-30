Abdüllatif Şener: İktidar, OHAL'e ihtiyaç duymaktadır

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener, ''Mevcut iktidar, ülkeyi yönetebilmek için olağanüstü hale ihtiyaç duymaktadır. Olağanüstü Hal (OHAL) nedir? Erdal İnönü'nün yapmış olduğu meşhur tarifle; bütün hukuksuzlukların, kanunsuzlukların yasa hükmüne bağlandığı bir yönetim biçimidir'' dedi.

CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener, partisinin Karaman milletvekili adaylarını desteklemek için Karaman'da düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. Salona girerken partililer tarafından ayakta alkışlanan Şener, konuşmasında iktidarı eleştirdi. Partililerine, gece-gündüz seçim çalışması yapmalarını tavsiye eden Şener, şunları söyledi:

''Bizler bu seçimlerde ülkeyi yormuş, kendisi de yorulmuş ve posası çıkmış bir iktidardan, ülkeyi kurtarmak için el birliğiyle mücadele edeceğiz. Siyaset, hizmet için yapılır ve siyaset kişisel zenginleşme için yapılamaz. Kişisel hırs ve ihtirasları hakim kılmak için siyaset yapılmaz. Bir siyasetçi sürekli olarak hep kendisine çalışmaya başlamışsa orada felaket var demektir.''

İktidarı tek kişinin temsil ettiğini belirten Şener, ''16 yıllık bir iktidar döneminin ardından hep birlikte gördüğümüz tablo şudur; artık iktidarı temsil eden, ifade eden kurumlar yok. Artık iktidarı ifade eden tek bir kişi var. İstiyor ki hiç kimse, hiçbir kurum yetkili olmasın. Hep o yetkili olsun. Hükümet onun olsun, bakanlar onun olsun, belediye başkanları onun olsun. Milyonlarca kişinin seçtiği belediye başkanı, hoşuna gitmiyorsa kulağından tutsun ve atsın dışarıya. İstiyor ki, tüm Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, kendi iradesinde olsun, kendisine teslim olsun ve emir eri gibi çalışsın. Tüm yargı, ülkedeki bütün hakim ve savcılar, onun kırbacına dönüşsün, kendisine muhalefet eden istediği işleri yapmayan ülkede kim varsa, hepsini yargı kırbacıyla sıradan geçirsin. 16 yılda öyle bir iktidar yapısı ortaya çıkmıştır ki, anayasaların yürürlükte olduğu, kanunların yürürlükte olduğu, olağan koşullarda ülke idare edilemez olmuştur. Mevcut iktidar, ülkeyi yönetebilmek için Olağanüstü Hal'e ihtiyaç duymaktadır. Olağanüstü Hal nedir? Erdal İnönü'nün yapmış olduğu meşhur tarifle; bütün hukuksuzlukların, kanunsuzlukların yasa hükmüne bağlandığı bir yönetim biçimidir" diye konuştu.

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