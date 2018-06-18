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Abdüllatif Şener: Kandil operasyonu sembolik mi?

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 13:54 | Son Güncelleme

CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK'nın ana karargâhı konumundaki Kandil'e yönelik yürütülen operasyonla ilgili, ''Kandil operasyonu sembolik bir operasyon mu olacak, yoksa sonuç alıcı bir operasyon mu olacak?

Abdüllatif Şener: Kandil operasyonu sembolik mi?

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK'nın ana karargâhı konumundaki Kandil'e yönelik yürütülen operasyonla ilgili, ''Kandil operasyonu sembolik bir operasyon mu olacak, yoksa sonuç alıcı bir operasyon mu olacak? Bu konuda hükümet bizi bilgilendirirse memnun olurum'' dedi.
CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener, bir otelde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK'nın ana karargâhı konumundaki Kandil'e yönelik operasyona değinen Şener, şöyle konuştu:
"Seçim öncesi, 'Kandil'e gidilebilir mi gidilmez mi' diye tartışma yapmayı gerek görmem. Niye gerek görmem? Bir şey milli menfaatlerimiz gereği yapılması gerekiyorsa bu yapılır. Bunu iktidarın belli, özel takvime bağlaması üzerinde de durmam. Eğer Kandil'e gitmeyi planlıyorlarsa eğer Kandil'e yönelik bir operasyon yapacaklarsa bunu da 'yapsınlar' derim. Kandil'de şu an kim var, ne var, acaba PKK orada mı? Onu da bilmiyorum. Seçimlerin yoğunluğu nedeniyle onu da incelemiş değilim. Kandil operasyonu sembolik bir operasyon mu olacak, yoksa sonuç alıcı bir operasyon mu olacak? Bu konuda hükümet bizi bilgilendirirse memnun olurum."
'MHP'DEN OY ALAMAYACAGINI ERDOĞAN DA BİLİYOR'
Ak Parti ve MHP arasında yapılan Cumhur İttifakı'nı da değerlendiren Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP'den oy alamayacağını iddia etti. Şener, "Öyle zannediyorum ki, MHP'den oy alamayacağını Sayın Erdoğan da biliyordur. Üstelik MHP ile bir araya geldiği için bazı seçmen kesimlerinin de kendisinden uzaklaşacağını biliyordur. Ama böyle bir ittifakı yaptı. Neden yaptı? MHP ile bir ittifak görüntüsü içerisinde olarak doğrudan doğruya milliyetçi algısı, milli algıyı güçlendirmek hesapları yapmıştır olsa olsa" diye konuştu.
BÖYLE SİYASET OLMAZ
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin öldüğü olaya da değinen Şener, "Neticede insanın öldürüldüğü olay. İnsanlar sorununu çözmek için siyasette şiddeti gerek görüyorsa, bazı parti mensupları şiddeti gerekli görüyorsa, orada siyaset olamaz, orada demokrasi olamaz, orada topyekûn yanlış şeyler vardır" dedi.
'EKONOMİ KÜÇÜLÜYOR'
Ekonominin büyümediğini aksine küçüldüğünü savunan Şener, "2002-2007 arasında ortalama yüzde 7'lik bir büyüme oranı vardı. 2008-2017 arasında yıllık 3,5'lük bir büyüme oranı var. Büyüme oranı son yıllarda düşmüştür. Ne kadar düşmüştür; Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'nin yıllık büyüme performansı ortalama yüzde 5 olduğu halde yüzde 5'i bile tutturamamış bir iktidardan bahsediyorum" diye konuştu.

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Abdüllatif Şener: Kandil operasyonu sembolik mi?Abdüllatif Şener: Kandil operasyonu sembolik mi?

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