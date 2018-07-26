HABER

ABD'ye hukuka saygı uyarısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 21:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "ABD'li muhataplarımız, millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD'li muhataplarımız, millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılmaması halinde "Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı" şeklindeki tehdidine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Oktay, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye bir hukuk devletidir ve Türk adaleti herkese eşit mesafededir. Ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur. ABD'li muhataplarımız, millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır."

PARTNEROğlumuz büyüdü!Oğlumuz büyüdü!
Muharrem İnce'den kendisini istemeyen milletvekillerine cevap: O arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağımMuharrem İnce'den kendisini istemeyen milletvekillerine cevap: O arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım
CHP'li 129 vekilden kurultay çalışmalarının sonlandırılması için bildiriCHP'li 129 vekilden kurultay çalışmalarının sonlandırılması için bildiri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

En Çok Okunan Haberler

İmamla müezzin birbirine girdi

İmamla müezzin birbirine girdi

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den kendisini istemeyen milletvekillerine cevap: O arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım

Muharrem İnce'den kendisini istemeyen milletvekillerine cevap: O arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım

ANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız, İYİ Parti siyaset sahnesinden çekilmeli

ANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız, İYİ Parti siyaset sahnesinden çekilmeli

CHP'de 129 milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na destek

CHP'de 129 milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na destek

Muharrem İnce'den çok sert açıklama: İbretle izliyorum

Muharrem İnce'den çok sert açıklama: İbretle izliyorum

İYİ Parti resmi sosyal medya hesabından Meral Akşener'e bir çağrı daha!

İYİ Parti resmi sosyal medya hesabından Meral Akşener'e bir çağrı daha!

Alpay Özalan'dan Meclis'teki gerginlikle ilgili açıklama: Bazı şeyleri görmezlikten gelemeyiz

Alpay Özalan'dan Meclis'teki gerginlikle ilgili açıklama: Bazı şeyleri görmezlikten gelemeyiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.