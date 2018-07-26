ABD'ye hukuka saygı uyarısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD'li muhataplarımız, millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılmaması halinde "Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı" şeklindeki tehdidine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.
Oktay, paylaşımında şunları kaydetti:
"Türkiye bir hukuk devletidir ve Türk adaleti herkese eşit mesafededir. Ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur. ABD'li muhataplarımız, millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır."
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