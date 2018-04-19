HABER

’Abhazya Başbakanı istifa etti’ haberine yalanlama geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 09:08 | Son Güncelleme

Abhazya’da yayın yapan bazı yayın organlarının Abhazya Başbakanı Beslan Bartsist’in istifa ettiğine dair haberlerine cevap geldi.

Abhazya’da yayın yapan bazı yayın organlarının Abhazya Başbakanı Beslan Bartsist’in istifa ettiğine dair haberlerine cevap geldi. Bartsist’in görevinin başında olduğu duyuruldu.
Akşam saatlerinde Abhazya basını son dakika olarak Abhazya Başbakanı Beslan Bartsist’in istifa ettiğini duyurmuştu. Kulisleri hareketlendiren haberlerin ardından basın yayın organlarında ve sosyal medyada bu haber tartışılmaya başlanınca Abhazya Bakanlar Kurulu tarafından bir açıklama yapıldı. Bartsist’in istifa haberlerinin asılsız olduğu duyurulurken, açıklamanın ardından bazı yayın organları haberlerinin arkasında durarak Bartsist’in istifasının yakın zamanda resmen duyurulacağını iddia etti.
Öte yandan, Abhazya Başbakanı Beslan Bartsist’in çalışmaları muhalefet tarafından eleştirilerek yetersiz olduğu savunuluyordu. Özellikle 2018 plan ve bütçe görüşmelerinde Bartsist çokça eleştirilmişti. Abhazya basınına göre Bartsist’in bu baskılara dayanamadığı iddia ediliyor.

Erken seçim kararı gece yarısı alındıErken seçim kararı gece yarısı alındı
Cami avlusunda 'gey' oyunu!Cami avlusunda 'gey' oyunu!
Otomobiline aldığı kadına dehşeti yaşattıOtomobiline aldığı kadına dehşeti yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Fatih Terim: 'En büyük hata benim'

Fatih Terim: 'En büyük hata benim'

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması

Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması

Sırrı Süreyya Önder, erken seçim tarihini 5 ay önce söylemiş

Sırrı Süreyya Önder, erken seçim tarihini 5 ay önce söylemiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararında etkili olan anketin sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararında etkili olan anketin sonuçları

Türkiye'nin gittiği 7 erken seçimde dikkat çeken sonuçlar

Türkiye'nin gittiği 7 erken seçimde dikkat çeken sonuçlar

Erken seçimle milyonlarca gencin oy kullanıp kullanamama durumu etkilendi

Erken seçimle milyonlarca gencin oy kullanıp kullanamama durumu etkilendi

Erdoğan erken seçim kararını nasıl aldı? Abdülkadir Selvi yazdı

Erdoğan erken seçim kararını nasıl aldı? Abdülkadir Selvi yazdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.