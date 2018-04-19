’Abhazya Başbakanı istifa etti’ haberine yalanlama geldi

Abhazya’da yayın yapan bazı yayın organlarının Abhazya Başbakanı Beslan Bartsist’in istifa ettiğine dair haberlerine cevap geldi. Bartsist’in görevinin başında olduğu duyuruldu.
Akşam saatlerinde Abhazya basını son dakika olarak Abhazya Başbakanı Beslan Bartsist’in istifa ettiğini duyurmuştu. Kulisleri hareketlendiren haberlerin ardından basın yayın organlarında ve sosyal medyada bu haber tartışılmaya başlanınca Abhazya Bakanlar Kurulu tarafından bir açıklama yapıldı. Bartsist’in istifa haberlerinin asılsız olduğu duyurulurken, açıklamanın ardından bazı yayın organları haberlerinin arkasında durarak Bartsist’in istifasının yakın zamanda resmen duyurulacağını iddia etti.
Öte yandan, Abhazya Başbakanı Beslan Bartsist’in çalışmaları muhalefet tarafından eleştirilerek yetersiz olduğu savunuluyordu. Özellikle 2018 plan ve bütçe görüşmelerinde Bartsist çokça eleştirilmişti. Abhazya basınına göre Bartsist’in bu baskılara dayanamadığı iddia ediliyor.
Muhalefet kısa sürede uzlaşıp ittifak kuramaz! Ahmet Hakan yazdı
Erdoğan'ın erken seçim kararının ardından Twitter'da bunu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararında etkili olan anketin sonuçları
Erken seçimle milyonlarca gencin oy kullanıp kullanamama durumu etkilendi
Uykudayken koklanan kokular rüyalarımızı etkiliyor
Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi
Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!
NATO Genel Sekreteri açıkladı! Türkiye'ye üst düzey görev
İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti
AP'den Facebook'a şok! 'Hesap verin'
YKS ne zaman? Yeni YKS sınav tarihi belli oldu!
Son seçim anketleri açıklandı hangi parti yüzde kaç oy aldı?
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum