Abhazya, Gürcistan’ın çağrısını samimi bulmadı

Abhazya Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikhail Janelidze’nin Abhazya ve Güney Osetya’yla daha aktif bir barış politikası izlenmesine dair açıklamasına cevap verdi.

Abhazya Dışişleri Bakanlığı’ndan Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikhail Janelidze’nin yaptığı açıklamalara cevap geldi. Gürcistan ve NATO üyesi ülkeler tarafından Gürcistan’ın toprak bütünlüğünde görülen, Rusya ve Rus bloğuna yakın ülkelerinin bağımsızlığının resmen kabul ettiği Abhazya ve Güney Osetya sorununun çözümüne dair karşılıklı açıklamalar sürüyor. Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikhail Janelidze’nin, Gürcistan resmi makamlarının Abhazya ve Güney Osetya’yla daha aktif bir barış politikası izlemesine yönelik isteğini belirttiği açıklamaya Abhazya tarafı ise itidalli yaklaştı.

“Sözde var uygulamada yok”

Abhazya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz çeyrek yüzyıl boyunca, Gürcistan’ın çeşitli siyasi güçlerin temsilcileri, Abhazya ve Güney Osetya ile barış içinde çözüm sürecini başlatmak istedikleri ile ilgili çok sayıda açıklamalarda bulundu. Ancak, uygulamada, Gürcü yetkilileri, bölgedeki mevcut siyasi ve hukuki faktörleri göz ardı etmeye devam ediyor ve taraflar arasında tam teşekküllü bir diyaloğun yeniden kurulması için bir temel oluşturabilecek, kilit bir belge olan, uluslararası güvenlik garantileri üzerine antlaşmayı imzalamayı inatla reddediyorlar” ifadeleri kullanıldı.