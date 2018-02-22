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Abhazya, Gürcistan’ın çağrısını samimi bulmadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2018 13:58 | Son Güncelleme

Abhazya Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikhail Janelidze’nin Abhazya ve Güney Osetya’yla daha aktif bir barış politikası izlenmesine dair açıklamasına cevap verdi.Abhazya Dışişleri Bakanlığı’ndan Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikhail Janelidze’nin yaptığı açıklamalara cevap geldi.

Abhazya, Gürcistan’ın çağrısını samimi bulmadı

Abhazya Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikhail Janelidze’nin Abhazya ve Güney Osetya’yla daha aktif bir barış politikası izlenmesine dair açıklamasına cevap verdi.
Abhazya Dışişleri Bakanlığı’ndan Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikhail Janelidze’nin yaptığı açıklamalara cevap geldi. Gürcistan ve NATO üyesi ülkeler tarafından Gürcistan’ın toprak bütünlüğünde görülen, Rusya ve Rus bloğuna yakın ülkelerinin bağımsızlığının resmen kabul ettiği Abhazya ve Güney Osetya sorununun çözümüne dair karşılıklı açıklamalar sürüyor. Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikhail Janelidze’nin, Gürcistan resmi makamlarının Abhazya ve Güney Osetya’yla daha aktif bir barış politikası izlemesine yönelik isteğini belirttiği açıklamaya Abhazya tarafı ise itidalli yaklaştı.

“Sözde var uygulamada yok”
Abhazya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz çeyrek yüzyıl boyunca, Gürcistan’ın çeşitli siyasi güçlerin temsilcileri, Abhazya ve Güney Osetya ile barış içinde çözüm sürecini başlatmak istedikleri ile ilgili çok sayıda açıklamalarda bulundu. Ancak, uygulamada, Gürcü yetkilileri, bölgedeki mevcut siyasi ve hukuki faktörleri göz ardı etmeye devam ediyor ve taraflar arasında tam teşekküllü bir diyaloğun yeniden kurulması için bir temel oluşturabilecek, kilit bir belge olan, uluslararası güvenlik garantileri üzerine antlaşmayı imzalamayı inatla reddediyorlar” ifadeleri kullanıldı.

İzolasyon kalksın çağrısı yapıldı
Açıklamanın devamında Gürcistan hükümetinin Abhazya devletine ve halkına uyguladığı izolasyona dikkat çekilerek, “Umut edelim ki yeni Gürcistan hükümeti doğru sonuçlar çıkarır. Gürcistan’ın Abhazya ve halkı üzerinde kalıcı ve agresif politikasının bir sonucu olarak iki ülke arasında kaybedilen güvenin yeniden kazanılmasına değin Gürcistan’ın doğru ve somut adımlar atmasını temenni ediyoruz. Güvenin güçlenmesi için Gürcistan hükümeti öncelikle vatandaşlarımız üzerinde yapılan siyasi, finansal, ekonomik ve insani baskıdan vazgeçmeli, Cumhuriyetimizin uluslararası izolasyonu için umutsuz girişimlerini durdurmalıdır. Sadece bu yaklaşım, taraflar arasında güveni kurmak için Gürcistan hükümetinin samimi arzusu hakkında konuşmamızı sağlayacaktır. Ümit ederiz ki, Gürcistan hükümetinin üst düzey temsilcileri bu siyasi iradeyi gösterebilirler ve Abhaz tarafıyla bu anlamlı diyaloğu başlatabilirler” denildi.

“Yakından izleyeceğiz”
Bu açıklamadan sonra açıklama yapan Abhazya Dışişleri Bakanı İrakli Tujba, “Gürcistan’ın daha önce bu gibi çok sayıda açıklama gerçekleştirdiğini, fakat somut olarak adım atmadığını dile getirerek, “Gürcistan tarafından yapılan bu açıklamaya açıkçası inanmak istiyorum. Biz Abhazya Cumhuriyeti tarafından Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikhail Janelidze’nin yaptığı açıklamalarının takipçisi olacağımızı tüm dünya kamuoyuna bildirmek isteriz” diye konuştu.

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