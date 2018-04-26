Abhazya siyasetinde kabine revizyonları devam ediyor

Abhazya’da yeni başbakan atanmasından sonra kabinede revizyonlara devam ediliyor.
Abhazya siyasetinde yaşanan istifaların ardından kabinede görev değişiklikleri sürüyor. Abhazya Başbakanı Beslan Bartsist geçtiğimiz günlerde istifa etmiş, Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba tarafından Abhazya’nın yeni başbakanı olarak Gennady Gagulia atanmıştı. Bu atamanın ardından istifa eden Abhazya Başbakanı Bartsist, Hacımba’nın aldığı karar ile Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı’na getirildi. Uzun süredir Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı görevini sürdüren Daur Arşba ise Abhazya Başbakan Yardımcılığına getirildi.
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