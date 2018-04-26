HABER

Abhazya siyasetinde kabine revizyonları devam ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 09:26 | Son Güncelleme

Abhazya’da yeni başbakan atanmasından sonra kabinede revizyonlara devam ediliyor.Abhazya siyasetinde yaşanan istifaların ardından kabinede görev değişiklikleri sürüyor.

Abhazya’da yeni başbakan atanmasından sonra kabinede revizyonlara devam ediliyor.
Abhazya siyasetinde yaşanan istifaların ardından kabinede görev değişiklikleri sürüyor. Abhazya Başbakanı Beslan Bartsist geçtiğimiz günlerde istifa etmiş, Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba tarafından Abhazya’nın yeni başbakanı olarak Gennady Gagulia atanmıştı. Bu atamanın ardından istifa eden Abhazya Başbakanı Bartsist, Hacımba’nın aldığı karar ile Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı’na getirildi. Uzun süredir Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı görevini sürdüren Daur Arşba ise Abhazya Başbakan Yardımcılığına getirildi.

Yıldırım'dan Gül yorumu: Bir projeydi! PatladıYıldırım'dan Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı
CHP'den Saadet Partisi'ne 20 vekil teklifiCHP'den Saadet Partisi'ne 20 vekil teklifi
20 yeni üniversite geliyor!20 yeni üniversite geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!

Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!

Gökçe Bahadır, yönetmenine meydan okudu

Gökçe Bahadır, yönetmenine meydan okudu

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak

Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak

CHP'den Saadet Partisi'ne 20 milletvekili teklifi

CHP'den Saadet Partisi'ne 20 milletvekili teklifi

Devlet Bahçeli, 2014 seçiminde Abdullah Gül'e adaylık teklifi götürdü

Devlet Bahçeli, 2014 seçiminde Abdullah Gül'e adaylık teklifi götürdü

24 Haziran için seçim takvimi açıklanıyor! Gözler YSK'da

24 Haziran için seçim takvimi açıklanıyor! Gözler YSK'da

Saadet Partisi'nde iki alternatif aday: Haşim Kılıç ve Abdüllatif Şener

Saadet Partisi'nde iki alternatif aday: Haşim Kılıç ve Abdüllatif Şener

24 Haziran seçimleriyle ilgili dikkat çeken anket: Erdoğan'ın karşısında kim aday olmalı?

24 Haziran seçimleriyle ilgili dikkat çeken anket: Erdoğan'ın karşısında kim aday olmalı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.