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Abhazya ve Rusya’dan Gürcistan sınırında askeri güç arttırma kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 20:09 | Son Güncelleme

Gürcistan’ın Abhazya’ya saldırmama garantisini içeren sözleşmeye imza atmaması üzerine Abhazya ve Rusya Gürcistan sınırında askeri gücünü arttıracak.Abhazya ve Gürcistan’ın, Rusya ve ABD garantörlüğünde Birleşmiş Milletler gözetiminde gerçekleşen görüşmelerin son turunda Abhazya tarafı diyalog için açık olduğunu deklare ederek saldırmamazlık anlaşmasını imzalayabileceklerini iletmişti.

Gürcistan’ın Abhazya’ya saldırmama garantisini içeren sözleşmeye imza atmaması üzerine Abhazya ve Rusya Gürcistan sınırında askeri gücünü arttıracak.
Abhazya ve Gürcistan’ın, Rusya ve ABD garantörlüğünde Birleşmiş Milletler gözetiminde gerçekleşen görüşmelerin son turunda Abhazya tarafı diyalog için açık olduğunu deklare ederek saldırmamazlık anlaşmasını imzalayabileceklerini iletmişti. Fakat görüşmelerde Gürcistan ise bu sözleşmeyi imzalamayı reddetti. Bunun üzerine Abhazya ve Rusya tarafından önemli kararlar alınıyor. Abhazya Dışişleri Bakanı Daur Kove, Rusya ve Abhazya arasında imzalanan müttefiklik anlaşması çerçevesinde, Gürcistan’ın sözleşmeyi imzalamayıp Abhazya için tehdit oluştuğunu savunarak Abhazya ve Gürcistan arasındaki İngur Nehri sınırında askeri güçleri arttırma kararı aldı. Bu çalışmayla Rusya ve Abhazya, sınırda hem istihbarat hem de savunma güçlerini arttıracak, asker sayısı da arttırılacak.

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