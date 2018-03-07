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Abhazya’da Rusya seçimleri için yüksek güvenlik önlemleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 17:55 | Son Güncelleme

Rusya’da 18 Mart’ta gerçekleştirilecek olan devlet başkanlığı seçimleri nedeniyle, Abhazya’da güvenlik önlemleri arttırıldı.

Abhazya’da Rusya seçimleri için yüksek güvenlik önlemleri

Rusya’da 18 Mart’ta gerçekleştirilecek olan devlet başkanlığı seçimleri nedeniyle, Abhazya’da güvenlik önlemleri arttırıldı. Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba, kurmaylar ve Rus temsilciler seçim güvenliği toplantısı yaptı.
Rusya’da 18 Mart’ta gerçekleştirilecek olan devlet başkanlığı seçimlerinde Birleşik Rusya Partisi’nin adayı mevcut devlet başkanı Vladimir Putin ile Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin Lideri Türkolog, Sosyolog ve Avukat Vladimir Jirinovski yarışacak. Heyecanlı geçen seçim kampanyalarının yanı sıra Rusya’da ve Rusların oy kullanacağı ülkelerde seçim güvenliği çalışmaları gerçekleştiriliyor. Abhazya’da da oy kullanacak olan Rus vatandaşları için 20 seçim ofisi ve sandık kuruldu.
Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba, Abhazya’da da yapılacak olan seçimlerle ilgili seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla makamında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Abhazya Başbakanı Beslan Bartsist, Abhazya İçişleri Bakanı Garry Arşba ve kolluk kuvvetleri temsilcileri ve Rusya’nın Abhazya Büyükelçisi Semyon Grigoriev katıldı.

“Askerler oy kullandı, güvenlik arttırılıyor”
Rusya’nın Abhazya Büyükelçisi Grigoriev toplantıda, Abhazya’da bulunan Rus askeri üslerinde askerlerin oylarını kullandığını söyleyerek, “Askerlerimiz oylarını kullandı. 18 Mart’ta halkımız da oy kullanacak. Seçimler öncesi Abhazca ve Rusça olarak broşürler dağıtıyoruz, video filmlerle halkı bilgilendiriyoruz” dedi. Abhazya İçişleri Bakanı Arşba ise, güvenlik önlemlerinin arttırıldığını, 18 Mart’ta gerçekleşecek olan seçimlerde Abhazya genelinde güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarılacağını söyledi. Abhazya Cumhurbaşkanı Hacımba ise seçim günü seçmenin sandıklarına ulaşabilmesi için toplu taşıma organizasyonlarının yapılması talimatı verdi.

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