Abhazya’da siyasi krizin izleri silinmeye çalışılıyor

Abhazya’da yaşanan siyasi krizin izleri silinmeye çalışılırken boş kalan makamlara da atamalar yapılıyor. Abhazya’da istifa eden Başbakan Yardımcısı Beslan Eşba’nın yerine Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba’nın imzasıyla atama yapıldı.

Abhazya’da yeni yıldan sonra muhalefet tarafından sokak eylemleri gerçekleştirilmiş, siyasi kriz çıkmıştı. İstifa eden Başbakan Yardımcısının yerine Hacımba’nın imzasıyla atama yapıldı. Abhazya’da terör faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle yargılanarak hapis cezasına çarptırılan Gürcistan uyruklu mahkumun Gürcistan ile yapılan anlaşma doğrultusunda takasta kullanılması anlaşması sonrasında Abhazya’da muhalefet ayaklanmıştı. 3 Ocak’ta parlamento önünde Cumhurbaşkanı Hacımba’nın istifasını isteyen muhalefet bir süre sonra eylemlerini sonlandırmıştı. Eylemlerin sonlanmasına rağmen bu kez ülkede istifa haberleri yayılmıştı. Son olarak Abhazya Başbakan Yardımcısı Beslan Eşba istifa dilekçesini sunarak görevinden ayrılmak istemişti. Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba’da bu istifayı dün gece onayladı.