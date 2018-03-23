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AB’nin Türkiye açıklaması ipleri gerdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 18:36 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının katılımıyla Brüksel’de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi’nde, Türkiye’nin kınanması, Varna’da yapılacak zirve öncesi ipleri gerdi.

Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının katılımıyla Brüksel’de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi’nde, Türkiye’nin kınanması, Varna’da yapılacak zirve öncesi ipleri gerdi. Zirve için toplanan 28 ülkenin liderleri, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki eylemlerini kınarken, Kıbrıs ile Yunanistan’la dayanışma içerisinde olduklarını vurgulamaları Türkiye’nin tepkisini çekti.
Zirvede yapılan görüşmeler sonrası, “Avrupa Konseyi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde devam eden yasadışı eylemlerini şiddetle kınamaktadır. Kıbrıs ve Yunanistan ile tam dayanışmasının altını çizmektedir.” açıklaması yapıldı.
Ekim 2014 ve 21 Eylül 2005 tarihli beyanını hatırlatan Avrupa Konseyi, Türkiye’yi bu eylemleri durduracak ve Kıbrıs’ın egemenlik haklarına AB doğal ve uluslararası hukukuna uygun olarak doğal kaynaklarını araştırmaya teşvik etmeye çağırdı.
Bu bağlamda Türkiye’nin, uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı gösterme yükümlülüğünü ve Kıbrıs Cumhuriyeti de dahil olmak üzere tüm AB üye devletleri ile ilişkileri normalleştirdiği hatırlatıldı.
Avrupa Konseyi, iki Yunan askeri de dahil olmak üzere, Türkiye’deki AB vatandaşlarının tutuklu kalmasıyla ilgili kaygılarını dile getirmiş ve bu konuların üye devletler ile diyalog içinde hızlı ve olumlu bir şekilde çözülmesini de talep etti.

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