ABONELERİMİZE CANLI YAYIN DUYURUSU

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POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 14:31 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MERKEZ BANKASI BAŞKANI ÇETİNKAYA İLE GÖRÜŞECEK.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MERKEZ BANKASI BAŞKANI ÇETİNKAYA İLE GÖRÜŞECEK. AK PARTİ GENEL MERKEZİ ÖNÜNDEN CANLI YAYINDAYIZ.

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