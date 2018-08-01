ABONELERİMİZE CANLI YAYIN DUYURUSU

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Başkanı ve CHP'nin önceki dönem milletvekili Mustafa Akaydın'ın eşi Günseli Akaydın'ın cenaze törenine katılıyor... CANLI YAYINDAYIZ
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