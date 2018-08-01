ABONELERİMİZE CANLI YAYIN DUYURUSU

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POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2018 13:38 | Son Güncelleme

  CHP Lideri  Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Başkanı ve CHP'nin önceki dönem milletvekili Mustafa Akaydın'ın eşi Günseli Akaydın'ın cenaze törenine katılıyor...

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Başkanı ve CHP'nin önceki dönem milletvekili Mustafa Akaydın'ın eşi Günseli Akaydın'ın cenaze törenine katılıyor... CANLI YAYINDAYIZ

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