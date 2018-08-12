ABONELERİMİZE CANLI YAYIN DUYURUSU

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POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2018 13:19 | Son Güncelleme

    CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, RİZE’DE KATILACAĞI OTEL AÇILIŞINDAN CANLI YAYINDAYIZ.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, RİZE’DE KATILACAĞI OTEL AÇILIŞINDAN CANLI YAYINDAYIZ.

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