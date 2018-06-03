ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN

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POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 12:18 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Yozgat'ta, Yozgat Havalimanı temel atma törenine katılıyor.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Yozgat'ta, Yozgat Havalimanı temel atma törenine katılıyor. Açıklamaları canlı yayınlamaktayız

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