"Aç kalsak da ekonomik tetikçilere teslim olmayız"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye sinsi operasyonlarla saldırıya uğrayıp 15 Temmuz'un devamı projelendiriliyorsa biliniz ki aç kalırız, açıkta yatarız, yine de ekonomik tetikçilere, karanlık sermayedarlara, kriz tellallarına teslim olmayız, düğme iliklemeyiz." dedi.

Büyükataman, MHP İl Başkanlığı'nda partisinin Bursa milletvekili adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze'deki insanlık ve inanç dramının tahammül sınırlarını aştığını vurguladı.

Gazze'de sadece mazlumların, Filistinlilerin kanının dökülmediğini, İslam'ın da kanının döküldüğünü belirten Büyükataman, "İlk kıblemiz Kudüs'ün manevi dokunulmazlığını ihlal eden ABD-İsrail şebekesi ateşle oynadığını, çok tehlikeli bir cepheleşmeye hizmet ettiğini, vakit daha da geç olmadan idrak etmelidir. Bilinmelidir ki Filistin sorunu adaletli bir şekilde çözülmeden ne Ortadoğu'ya ne de dünyaya huzur gelmeyecektir. MHP olarak İsrail caniliğini lanetliyoruz." diye konuştu.

Büyükataman, son günlerde döviz kurlarındaki anormal oynaklıkların milletin hayat standardını düşürdüğünü, Türk lirasının devamlı değer ve irtifa kaybettiğini anlatarak, şöyle devam etti: