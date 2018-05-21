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"Aç kalsak da ekonomik tetikçilere teslim olmayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2018 15:24 | Son Güncelleme

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: - "Türkiye sinsi operasyonlarla saldırıya uğrayıp 15 Temmuz'un devamı projelendiriliyorsa biliniz ki aç kalırız, açıkta yatarız, yine de ekonomik tetikçilere, karanlık sermayedarlara, kriz tellallarına teslim olmayız, düğme iliklemeyiz" - "Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'nin beka ve birliğini yüksek bir sadakat ve yürekli bir mücadele ruhuyla savunacak. İnanıyoruz ki ülkemizin geleceğini millet iradesinden aldığı güçle güvenceye kavuşturacaktır"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye sinsi operasyonlarla saldırıya uğrayıp 15 Temmuz'un devamı projelendiriliyorsa biliniz ki aç kalırız, açıkta yatarız, yine de ekonomik tetikçilere, karanlık sermayedarlara, kriz tellallarına teslim olmayız, düğme iliklemeyiz." dedi.

Büyükataman, MHP İl Başkanlığı'nda partisinin Bursa milletvekili adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze'deki insanlık ve inanç dramının tahammül sınırlarını aştığını vurguladı.

Gazze'de sadece mazlumların, Filistinlilerin kanının dökülmediğini, İslam'ın da kanının döküldüğünü belirten Büyükataman, "İlk kıblemiz Kudüs'ün manevi dokunulmazlığını ihlal eden ABD-İsrail şebekesi ateşle oynadığını, çok tehlikeli bir cepheleşmeye hizmet ettiğini, vakit daha da geç olmadan idrak etmelidir. Bilinmelidir ki Filistin sorunu adaletli bir şekilde çözülmeden ne Ortadoğu'ya ne de dünyaya huzur gelmeyecektir. MHP olarak İsrail caniliğini lanetliyoruz." diye konuştu.

Büyükataman, son günlerde döviz kurlarındaki anormal oynaklıkların milletin hayat standardını düşürdüğünü, Türk lirasının devamlı değer ve irtifa kaybettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"2002'den bildiğimiz oyun tekrar sahneye konulmak istenmekte, Türkiye ekonomi üzerinden teslim alınmaya çalışılmaktadır. 15 Temmuz'da tankla, tüfekle başarılamayan darbe, ekonomi üzerinden yapılmak istenmektedir. İhtiyacımız olan yeni, yerli ve milli bir ekonomik modeldir. Türk milletinin geleceği, sıcak para odaklarının insafına, döviz spekülatörlerine, faiz ve rant lobisinin icazetine, emek hırsızlarına bırakılmamalıdır. Türkiye sinsi operasyonlarla saldırıya uğrayıp 15 Temmuz'un devamı projelendiriliyorsa biliniz ki aç kalırız, açıkta yatarız, yine de ekonomik tetikçilere, karanlık sermayedarlara, kriz tellallarına teslim olmayız, düğme iliklemeyiz. Bu itibarla ekonomik yenilgimizi gözleyenlere milletçe aynı refleks ve tepkiyi göstermekten başka alternatifimiz yoktur. Bunun yolu da milli ekonominin tesis, temin ve takviyesinden geçmektedir."

- "Milli duruş Türkiye'nin ortak değerlerinin arkasında durmaktır"

İçeriden ve dışarıdan kuşatılan, her cepheden küresel saldırı altında olan Türkiye'nin çok ciddi bir beka mücadelesi verdiğine dikkati çeken Büyükataman, "Türk milliyetçileri Türkiye'nin bekasına sahip çıkmak için şuurla ayağa kalkmışlardır. Bundan sonra takip edeceğimiz hedefler bellidir. Duruşumuz millidir. Tarihi varlığımıza kast etmek isteyen karanlık saldırıları def etmenin yolu milli birliğimizi korumaktan, iç ve dış tehditlere karşı yek vücut olup milli bir duruş sergilemekten geçmektedir. Milli duruş Türkiye'nin ortak değerlerinin, milli güvenliğinin arkasında durmaktır. Siyasi hesapları bir kenara bırakıp ülkenin geleceğine sahip çıkmaktır." değerlendirmesini yaptı.

Büyükataman, milli beka söz konusu olduğunda siyasi plan yapılmaması gerektiğinin altını çizerek, "Türkiye 24 Haziran'da seçime gidecektir. MHP, Cumhur İttifakı çatısı altında seçime girecektir. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'nin beka ve birliğini yüksek bir sadakat ve yürekli bir mücadele ruhuyla savunacak. İnanıyoruz ki ülkemizin geleceğini millet iradesinden aldığı güçle güvenceye kavuşturacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından MHP Bursa milletvekili adaylarının tanıtımı gerçekleştirildi.

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Bursa MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman seçim

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