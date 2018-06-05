MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bir cumhurbaşkanı adayı 'Bana Amerika'dan telefon geldi telefon' diyor. Acaba arkadaşlar o telefonu FETÖ mü açtırdı sizce? Var mı öyle bir şey? Sonra 'beni bir daha aradılar' diyor, Amerika'ya bakıyor. Sevgili kardeşim, bırakın Amerika'yı, Avrupa'yı. Millete bakacaksın millete. Millet ne diyorsa onu yapacaksın." dedi.

Elvan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi tarafından merkez Akdeniz ilçesindeki bir okulun bahçesinde düzenlenen iftar programındaki konuşmasında, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini söyledi.

Dünyada değişim ve dönüşümün hızla gerçekleştiğini belirten Elvan, buna ayak uyduran ülkelerin başarıya ulaştığını vurguladı.

Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin önemli ekonomik başarılar elde ettiğini ifade ederek, "AK Parti öncesi hükümetler, AK Parti gibi başarılı olsalardı bugün Türkiye dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alacaktı. Ama Allah'ın izniyle 16 yıldan beri yapmış olduğumuz reformlar, demokratikleşme, özgürlükler, ekonomik kalkınma alanlarında yapmış olduğumuz kazanımlar, başarılar inşallah 24 Haziran sonrası yine devam edecek." diye konuştu.