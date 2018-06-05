MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bir cumhurbaşkanı adayı 'Bana Amerika'dan telefon geldi telefon' diyor. Acaba arkadaşlar o telefonu FETÖ mü açtırdı sizce? Var mı öyle bir şey? Sonra 'beni bir daha aradılar' diyor, Amerika'ya bakıyor. Sevgili kardeşim, bırakın Amerika'yı, Avrupa'yı. Millete bakacaksın millete. Millet ne diyorsa onu yapacaksın." dedi.
Elvan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi tarafından merkez Akdeniz ilçesindeki bir okulun bahçesinde düzenlenen iftar programındaki konuşmasında, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini söyledi.
Dünyada değişim ve dönüşümün hızla gerçekleştiğini belirten Elvan, buna ayak uyduran ülkelerin başarıya ulaştığını vurguladı.
Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin önemli ekonomik başarılar elde ettiğini ifade ederek, "AK Parti öncesi hükümetler, AK Parti gibi başarılı olsalardı bugün Türkiye dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alacaktı. Ama Allah'ın izniyle 16 yıldan beri yapmış olduğumuz reformlar, demokratikleşme, özgürlükler, ekonomik kalkınma alanlarında yapmış olduğumuz kazanımlar, başarılar inşallah 24 Haziran sonrası yine devam edecek." diye konuştu.
Türkiye'nin istikrara, gelişmeye ve kalkınmaya ihtiyacının olduğunu kaydeden Bakan Elvan, bunun ileri gitmekle gerçekleştirilebileceğini aktardı.
Elvan, gelişmeyi "vitese" benzeterek, şöyle konuştu:
"Biz, 2002 yılında iktidara geldiğimizde bu milletin binmiş olduğu araç geri viteste gidiyordu. Yani ülke geriye doğru gidiyordu. Ama AK Parti iktidarıyla birlikte artık birinci vites, ikinci, üçüncü, dördüncü vites, hızla ilerlemeye başladık ve inşallah yeni hükümet sistemiyle birlikte 5. vitese de atacağız; hızla ilerlemeye, büyümeye ve şahlanmaya devam edeceğiz."
Eskiye dönmek isteyen birilerinin "vitesi geriye takmayı" amaçladığını söyleyen Elvan, milletin buna izin vermeyeceğini dile getirdi.
- "Bırakın Amerika'yı, Avrupa'yı. Millete bakacaksın millete"
Kalkınma Bakanı Elvan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi konusundaki iddiaları nedeniyle eleştirerek, şunları kaydetti:
"Biz, başkaları gibi gözümüzü Avrupa'ya, kıta ötesine dikmedik. 'Acaba onlar ne diyor, ne talimat veriyor' diye bakmadık. Milletimizin isteği, talebi, sorunu neyse onlara sahip çıktık, milletimizle bütünleştik, kaynaştık ve dedik ki 'Milletimiz ne derse o olur.' Bir cumhurbaşkanı adayı 'Bana Amerika'dan telefon geldi telefon' diyor. Acaba arkadaşlar o telefonu FETÖ mü açtırdı sizce? Var mı öyle bir şey? Sonra 'beni bir daha aradılar' diyor, Amerika'ya bakıyor. Sevgili kardeşim, bırakın Amerika'yı, Avrupa'yı. Millete bakacaksın millete. Millet ne diyorsa onu yapacaksın. İşte yıllarca milletten uzak, kopuk bir dönemde askeri darbelerin arkasına sığınanlar şimdi gözlerini batıya çevirmişler. Acaba hangi batılı üke kim bize destek verebilir, kimle hareket edebiliriz arayışı içerisindeler. Bizim onlardan bir farkımız var. Biz milletimizle birlikte hareket ediyoruz. Biz milletimiz ne derse onu yaptık bundan sonra da ne derse onu yapacağız."
Mersin'e yönelik yatırımlara da değinen Elvan, ulaşım, istihdam ve uyuşturucuyla mücadele alanında önemli başarılar elde edildiğini söyledi.
Mevcut 3 organize sanayi bölgesinin yanı sıra yeni 6 organize sanayi bölgesinin daha yapılacağını anımsatan Elvan, buna ek olarak Çukurova Bölgesel Havalimanı ve Kazanlı Turizm Bölgesi projeleriyle 65 bin vatandaşın istihdam edileceğini sözlerine ekledi.
Elvan, konuşmasının ardından programa katılan Mersin Valisi Ali İhsan Su ile eğitimde başarı gösteren öğrencilere ödüllerini takdim etti.
Bakan Elvan, kentteki programı kapsamında Silifke ilçesinde de çeşitli programlara katıldı. Elvan, MHP Silifke İlçe Başkanlığını da ziyaret etti.
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