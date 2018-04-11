"Acil ekonomik ve siyasi tedbirler alınmalı"

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, "Ülkemiz, 1994 veya 2001 krizinin şartlarını yaşamaktadır. Acil ekonomik ve siyasi tedbirlerin alınması gerekiyor." dedi.

Paylan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, son baktığında doların 4,15, avronun 5,12'ye yükseldiğini belirtti.

Merkez Bankasının para politikası uygulanırsa faiz silahını çekebilmesi gerektiğini ancak vesayet altında olduğunu ileri süren Paylan, "Eğer Cumhurbaşkanı 'faizi yükselten beni karşısında bulur' derse, o zaman piyasa, yabancı ve yerli yatırımcı ve faiz lobisi o silahın boş olduğunu görür ve sonuçta da dolar 4,15, avro 5,12 olur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 450 milyar dolar borcu bulunduğunu iddia eden Paylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yılbaşından beri dolar kuru 40 kuruş arttı. Ben Meclisteki odamdan buraya gelene kadar dolar 1 kuruş arttı, ülkemizin borcu 4,5 milyar TL artı. Bununla 100 bin öğretmen atanabilirdi. 40 kuruş artınca ne oluyor? Ülkemiz, şu anda 180 milyar lira ilave borçlanmış oluyor. Ülkemiz, 1994 veya 2001 krizinin şartlarını yaşamaktadır. Bu maliyetleri, gerekli tedbirler alınmazsa yine yoksullar ve 81 milyon hep beraber ödeyeceğiz. Acil ekonomik ve siyasi tedbirlerin alınması gerekiyor. "