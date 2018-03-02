Acil servislerde ücret alındığı iddiası

CHP, bazı özel hastanelerin acil servislerinde hastalardan para alındığı iddialarına ilişkin Meclis araştırması açılmasını talep etti.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergesinin gerekçesinde, Sağlık Bakanlığının "Özel hastanelerin acil servislerine gelen hastalardan ücret alınmayacak" açıklamasına rağmen, bazı özel hastanelerin çeşitli bürokratik taktiklerle bu kuralı ihlal ettiği, acilden giriş yapan hasta ya da yakınlarına imzalatılan evraklar ile girişin poliklinikten yapıldığı ve hastaların çıkışta yüklü bir fatura ile karşılaştığı ifade edildi.
Gerekçede, Sağlık Bakanlığının Acil Sağlık Hizmetlerinde Yeşil Alan Uygulaması başlıklı genelgesine göre "Her ne boyutta olursa olsun travma vakaları" , "Acil servis başvuruları sonrası hastaneye yatışı yapılan vakalar", "Tıbbi müdahale uygulanan vakalar", "Müşahede altına alınan vakalar" ile "Başka bir sağlık hizmet sunucusuna sevk edilen ya da başka bir sağlık hizmet sunucusundan sevkli gelen vakalar"ın acil olduğu anımsatıldı.
Acil servislere başvuran tüm hastaların, ilk müracaatta "acil hasta" olarak değerlendirilerek acil servislere kabul edilmesi ve buna göre işlem yapılması esasının olduğu kaydedildi.
Önergede, bu konuda farkındalığın artırılması, etkili ve sürekli önlemlerin belirlenmesi için Meclis araştırması açılması istendi.
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