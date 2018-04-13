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Adalet Bakan Yardımcısı Uçar:

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 15:48 | Son Güncelleme

"Türkiye, başta PKK, DHKP-C, DEAŞ, FETÖ ve bunun yanında birçok irili ufaklı terör örgütleriyle aynı anda mücadele eden dünyada tek ülkedir"

Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, "Türkiye, başta PKK, DHKP-C, DEAŞ, FETÖ ve bunun yanında birçok irili ufaklı terör örgütleriyle aynı anda mücadele eden dünyada tek ülkedir." dedi.

Uçar, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Türkiye Adalet Akademisi iş birliğiyle Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfı tesisinde düzenlenen "Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği" sempozyumunda, Türkiye'nin taraf olduğu ikili ve çoklu anlaşmalarda genelde mükellefiyetlerine sadık kaldığını, aynı anlayışı müttefik olan batılı devletlerden göremediklerini söyledi.

Türkiye'nin özelikle terör suçlarına ilişkin adli işbirliği taleplerinde uluslararası alanda yapılan fedakarlık ve sadakatin diğer ülkelerden de beklediklerini vurgulayan Uçar, terörle mücadele konusunda kendilerine destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

"Türkiye, başta PKK, DHKP-C, DEAŞ, FETÖ ve bunun yanında birçok irili ufaklı terör örgütleriyle aynı anda mücadele eden dünyada tek ülkedir. Ülkemiz terörün yaşattığı büyük tahribatın ve acıların farkında olarak bütün terör örgütlerine aynı nazarda bakmaktadır." diyen Uçar, şöyle devam etti:

"Terörle mücadele konusunda özellikle batılı devletler Türkiye ile aynı tutum ve fikirde olduğunu söylemek mümkün değil. Batılı devletler başta DEAŞ'la yürütülen sözde mücadelenin eli kanlı FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerine karşı verildiğini söylemek mümkün değil. Hatta terör örgütlerine yardım ve yataklık yapacak şekilde tavır takındıklarını, bu örgütlerle mücadelemizde neredeyse yalnız bırakıldığımızı söylemek yanlış olmayacaktır. FETÖ elebaşı terörist hakkında bugüne kadar üçü doğrudan, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin yedi ayrı dosyada ABD'den iadesi istenildi. Terör örgütü elebaşının darbe girişiminin talimatını veren ve örgütü hala yönetmeye devam eden, talimat veren bir kişi olarak bütün bilgi ve belgeler iletilmesine rağmen hiçbir makul gerekçe olmaksızın taleplerimizi ABD tarafından Adalet Bakanlığımız bekletilmekte, Amerika adli makamlarına intikal ettirilmemektedir."

Darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast gerçekleştirmeye kalkışan 8 askerin Yunanistan'dan üç kez iadesi istenilmesine rağmen talebin haksız gerekçelerle yerine getirilmediğini anlatan Uçar, ikili ve çoklu anlaşmalara, üye olunan yabancı kuruluşlardan özellikle terör suçlularına ilişkin hukuki ve objektif bir tavır sergilemelerini istediklerini kaydetti.

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