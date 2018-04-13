Adalet Bakan Yardımcısı Uçar:

Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, "Türkiye, başta PKK, DHKP-C, DEAŞ, FETÖ ve bunun yanında birçok irili ufaklı terör örgütleriyle aynı anda mücadele eden dünyada tek ülkedir." dedi.

Uçar, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Türkiye Adalet Akademisi iş birliğiyle Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfı tesisinde düzenlenen "Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği" sempozyumunda, Türkiye'nin taraf olduğu ikili ve çoklu anlaşmalarda genelde mükellefiyetlerine sadık kaldığını, aynı anlayışı müttefik olan batılı devletlerden göremediklerini söyledi.

Türkiye'nin özelikle terör suçlarına ilişkin adli işbirliği taleplerinde uluslararası alanda yapılan fedakarlık ve sadakatin diğer ülkelerden de beklediklerini vurgulayan Uçar, terörle mücadele konusunda kendilerine destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

"Türkiye, başta PKK, DHKP-C, DEAŞ, FETÖ ve bunun yanında birçok irili ufaklı terör örgütleriyle aynı anda mücadele eden dünyada tek ülkedir. Ülkemiz terörün yaşattığı büyük tahribatın ve acıların farkında olarak bütün terör örgütlerine aynı nazarda bakmaktadır." diyen Uçar, şöyle devam etti: