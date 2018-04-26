IHAAW153421-SIY/26-04-2018
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "285 darbe davasından 141’i karara bağlandı. Bu önemli bir rakam. Bu rakam kapsamında da beraat eden de var ağırlaştırılmış müebbet alanda var" dedi.
26.04.2018 15:34:21 TSI
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