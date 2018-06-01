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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "4 Haziran'da ABD ile bir görüşmemiz olacak, Münbiç ile yol haritası hususunda. Bölgemizdeki bu konuyla alakalı tüm gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Geçen hafta yapılan Milli Güvenlik Kurulunda da bu konular konuşuldu. Bu

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 22:56 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "4 Haziran'da ABD ile bir görüşmemiz olacak, Münbiç ile yol haritası hususunda. Bölgemizdeki bu konuyla alakalı tüm gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Geçen hafta yapılan Milli Güvenlik Kurulunda da bu konular konuşuldu. Bu konuda ABD ile yapıcı ve karşılıklı çıkarları koruyacak şekilde gerekli adımların olacacağına inanıyoruz. Suriye meselesinin çözüme kavuşturulacağı bir aşama olacaktır."


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