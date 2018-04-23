Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Anayasa değişikliklerinin Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili getirdiği önemli yeniliklerden biri der, seçmenlere aday gösterme hakkı tanınmasıdır. Bu hakkında yerinde ve belirli bir düzen, usul içinde olması gerekmektedir" dedi.

Gül, Anayasa Komisyonu’nda milletvekillerine bilgi verdi. Gül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelemin kahramanlarını anarak sözlerine başladı. Gül, milletin Meclisi milletin karar ve iradesine sahip çıktığını belirterek, Meclis çalışmalarında da bomba seslerini duyulduğu ve 15 Temmuz tarihinde de bu kara çalılık yüce Meclis’in tarihe geçen öyküsü olduğunu ifade etti. Gül, "Kuruluşun ilk adımı olmuş, kurtuluşun coşkusu ve heyecanı da bu çatı altında oluşturulmuştur. Millet egemenliğinin tesis edildiği bu büyük günü yine bir bayram sevinci ile çocuklarımıza armağan edilmesi de elbette çok anlamlıdır. 23 Nisan 1920 ruhuyla çalışmaya, ilerlemeye devam edeceğimizi belirtmek isterim. 98 yıl önce yine devletimizin temelleri atılırken de millet iradesi esas alınmıştır. Bekamızda elbette millet iradesiyle sağlanacaktır. Söz ve karar milletindir, milli egemenliğin asli sahibine aittir" ifadelerini kullandı.

Gül, 16 Nisan’da Anayasa değişikliğine milletin onay verdiğini hatırlatarak, Anayasa’nın uyumuna yönelik olduğun söyledi. Gül, "24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ve milletvekili seçimine ilişkin bir irade ortaya konmuştur. Bu teklifle Cumhurbaşkanlığına kimlerin aday gösterilebileceği, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki teşekkülündeki milletvekili sayısı, milletvekili seçilme yaşı, seçimlerin süresi gibi konularda Anayasa’da düzenlenen hükümlerin tekrarı ya da yasal düzenleme ihtiva eden, gerektiren düzenlemelerden ibarettir. Örneğin bir kimsenin hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olamayacağı ve aday gösterilemeyeceğine, düzenleme sert kuvvetler ayrılığı ilkesinin benimsendiği, yeni sistemin zorunlu ve doğal sonucudur. Siyasi partilerin milletvekilleri ve mahalli idare seçimlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı seçimleri için de çalışma yürütebilmesinin imkan tanınması benzer bir zorunluluk icabı düzenlemedir. Anayasa değişikliklerinin Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili getirdiği önemli yeniliklerden biri der, seçmenlere aday gösterme hakkı tanınmasıdır. Bu hakkında yerinde ve belirli bir düzen, usul içinde olması gerekmektedir. Teklifin bu şekilde ön gördüğü düzenlemelerinde hakkın özüne dokunmadan seçmenler için külfet, zorluk doğurmadan akla, mantığa. Hukuka uygun bir usul geliştirdiği görülmektedir. Yüz bin kişinin imzasıyla aday gösterilecek kişiler öncelikle Yüksek Seçim Kuruluna başvuracak, seçilme yeterlilikleri incelenip, YSK tarafından karara bağlanacaktır" dedi.

Yurtdışında oy kullanma sürelerinin uzatıldığını belirten Gül, seçimlere katılımı arttırmayı düşündüklerini söyledi.