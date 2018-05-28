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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(ADD'nin 27 Mayıs askeri darbesini öven paylaşımı) Hiçbir darbenin arkasında millet olmaz, darbenin arkasında hiçbir şekilde milli irade olmaz, asıl darbeler milli iradeyi ortadan kaldıranlardır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 14:23 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(ADD'nin 27 Mayıs askeri darbesini öven paylaşımı) Hiçbir darbenin arkasında millet olmaz, darbenin arkasında hiçbir şekilde milli irade olmaz, asıl darbeler milli iradeyi ortadan kaldıranlardır."


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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdulhamit Abdulhamit Gül

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