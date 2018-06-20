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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Bir kişinin hem Belçika'da hem İzmir'de oy kullandığı iddiaları) Şahsın örgüt kapsamında olup olmadığı, yoksa evrakta bir sahtecilik kapsamında mı yaptığı, örgütlü bir eylem midir, tüm bunlar doğrultusunda Ankara Cumhuriyet

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 11:23 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Bir kişinin hem Belçika'da hem İzmir'de oy kullandığı iddiaları) Şahsın örgüt kapsamında olup olmadığı, yoksa evrakta bir sahtecilik kapsamında mı yaptığı, örgütlü bir eylem midir, tüm bunlar doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma yürütüyor."


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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

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