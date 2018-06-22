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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Buradan manipülasyon yaparak Anadolu Ajansı'nı yıpratmaya çalışmak da büyük bir haksızlık olur, bu konuda Anadolu Ajansı kendini ispat etmiş bir kurumdur."

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 12:55 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Buradan manipülasyon yaparak Anadolu Ajansı'nı yıpratmaya çalışmak da büyük bir haksızlık olur, bu konuda Anadolu Ajansı kendini ispat etmiş bir kurumdur."


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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Anadolu Ajansı

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