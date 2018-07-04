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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Cinsel istismara ilişkin düzenleme) Hükümetimizin bu konuda hazırladığı tasarı vardı. Seçim nedeniyle yürürlüğe giremedi. Yeni dönemde milletvekillerinin vereceği kanun teklifiyle yasama faaliyeti olacak. Bu konuda en ağır

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 14:35 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Cinsel istismara ilişkin düzenleme) Hükümetimizin bu konuda hazırladığı tasarı vardı. Seçim nedeniyle yürürlüğe giremedi. Yeni dönemde milletvekillerinin vereceği kanun teklifiyle yasama faaliyeti olacak. Bu konuda en ağır cezayı getirecek düzenlemeyi hep beraber yapacağız."


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abdülhamit gül adalet bakanı cinsel istismar düzenlemesi

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