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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2018 14:09 | Son Güncelleme

Adalet Bakan Abdülhamit Gül, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili manidar bir paylaşımda bulundu. Bakan Gül'ün paylaşımı, Abdullah Gül'ün açıklamasından kısa süre sonra yapıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Abdullah Gül, 24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıkladı. Gül, açıklamasında pek çok eleştiriyi de dile getirdi.

Türkiye'nin zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve Türkiye'nin zor bir dönemde seçimlere gittiğini ifade eden Gül, "Barışa ihtiyaç varken maalesef tam tersine kutuplaşma, korku ve kaygı ortamı var. Ekonomik kaygıların da ciddi seviyelere ulaştığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI GÜL'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Abdullah Gül'ün açıklamalarından kısa süre sonra, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir paylaşımda bulundu. Gül, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasî ahlak, 'Kardeşim Gül' hitâbına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi." ifadelerini kullandı.

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abdülhamit gül Abdullah Gül adalet bakanı cumhurbaşkanı

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Kardeşlik, vatan millet diye diye yediniz bitirdiniz
AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu TÜRKLÜK düşmanlığı PAPA dostluğu son bulacak TÜRK milleti huzur bulacak
Tabi memleketin anası ağlasın, ama Tayyip'e kimse laf etmesin. Haşa Tanrı mı lan bu? Yeter, 16 senedir yönetiyor işte. Her şey iyi ise niye Dolar 4, Euro 5, benzin 6 TL. Sabaha kadar konuş hikaye. Sen git cahil cühalalara anlat yalanlarını.
Yedikleri haltları kimse söylemesin, beyan etmesin istiyorlar.:((
kardeşlik hukuku kardeşlik duygusu bizlere mahsus birşeydir, hainlerde satılmışlarda kardeşlik duygusu değil kalleşlik duygusu vardır, sen sevgi beslersin onlar kin ve nefret,
birde sözde osmanlı hayelleri var. Osm. dev. söz konusu devletse ana, baba, kerdeş, akrama son sırada gelir. Ülke geleceği için bunları feda etmişlerdir. Fakat bakıyoruz ÜLKE SÖZ KONUSU VE KÖTÜYE GİDİLMİŞ. GEREKEN YAPILMAYA ÇALIŞILIYOR. AKP İSE KOLTUK SEVDASI İÇİN KARALAMA VE RAKİPLERİ AŞAĞILAMA, TERÖRİST DEME, KENDİ İÇLERİNDEKİ RAKİPLERİ İSE UCU KENDİLERİNE DOKUNMASIN DİYE FETÖ İLE DEĞİLDE HANİ CAN CİĞERDİK DİYE SIKIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR. NE ÜLKE SEVDASI NE KARAKTER KALMAMIŞ NE VAR NE YOK BEN VE YANDAŞLARIM OLMUŞSUNUZ. ÜLKE SİZİN İÇİN SATILMALIK MAL OLMUŞ. BU YÜZDEN GİTMELİSİNİZ ÜLKE İÇİN.
DEVLET YÖNETİMİ AHBAP ÇAVUŞ İŞİ GİBİ KONUŞULMAYA BAŞLADI.
birşey anlatmaya gerek yok görüyorsunuz, ruhunu fetöye satan adamı gördünüz..!!!
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