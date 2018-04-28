Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Abdullah Gül, 24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıkladı. Gül, açıklamasında pek çok eleştiriyi de dile getirdi.
Türkiye'nin zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve Türkiye'nin zor bir dönemde seçimlere gittiğini ifade eden Gül, "Barışa ihtiyaç varken maalesef tam tersine kutuplaşma, korku ve kaygı ortamı var. Ekonomik kaygıların da ciddi seviyelere ulaştığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.
ADALET BAKANI GÜL'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Abdullah Gül'ün açıklamalarından kısa süre sonra, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir paylaşımda bulundu. Gül, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasî ahlak, 'Kardeşim Gül' hitâbına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi." ifadelerini kullandı.
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