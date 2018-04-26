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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesine ilişkin, "ABD’den 7 defa iade talebinde bulunduk. Bu konuda hiçbir adım atılmadı. Biz bu konuda önemli bir adımın atılmasını bekliyoruz. Hiçbir devlet bir terör örgütü mensubunu koruyam

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 15:46 | Son Güncelleme

IHAAW154008-SIY/26-04-2018 - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesine ilişkin, "ABD’den 7 defa iade talebinde bulunduk. 26.04.2018 15:40:08 TSI NNNN

IHAAW154008-SIY/26-04-2018

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesine ilişkin, "ABD’den 7 defa iade talebinde bulunduk. Bu konuda hiçbir adım atılmadı. Biz bu konuda önemli bir adımın atılmasını bekliyoruz. Hiçbir devlet bir terör örgütü mensubunu koruyamaz, muhafaza edemez. Bunun gereğini yapmak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti’ni tehdit eden bir terör örgütü başının iade edilmesi gerekmekte" dedi.

26.04.2018 15:40:08 TSI
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