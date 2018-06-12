HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(FETÖ'nün seçimlere etki edebileceği iddiaları) O konuda hiçbir etki edebilecek bir neticeye ulaşamazlar."

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 11:27 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(FETÖ'nün seçimlere etki edebileceği iddiaları) O konuda hiçbir etki edebilecek bir neticeye ulaşamazlar."


PARTNERBöylesini gördünüz mü? Böylesini gördünüz mü?
Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumuDoğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumu
Süleyman Soylu: PKK'yı sıçan gibi dağlara kaçırdıkSüleyman Soylu: PKK'yı sıçan gibi dağlara kaçırdık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li isimden çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

CHP'li isimden çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumu

Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumu

Süleyman Soylu: PKK'yı sıçan gibi dağlara kaçırdık

Süleyman Soylu: PKK'yı sıçan gibi dağlara kaçırdık

Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında

Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.