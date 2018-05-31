Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep'te:

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması girişimi Ortadoğu'ya atılmış en büyük bombalardan biri olarak tarihe geçti." dedi.

Gül, Gaziantep'te Bülbülzade Vakfı tarafından düzenlenen iftar programında, ramazanın birliği, kardeşliği ve dayanışmayı hatırlatan mukaddes bir ay olduğunu söyledi.

Bu mübarek ayda insanların birbirlerinin halinden daha iyi anladığını ifade eden Gül, "Ülkemizin geleceğini, bölgemizin ve dünyada yaşanan bütün gelişmeleri daha iyi bir şekilde tahlil edebiliyoruz. Bu gözle bakarken sanki küfür cephesi iş birliği yaparak anlaşmış gibi her ramazan ayında bir Müslüman coğrafyada yine kan yine zulüm yine işgal yaşanıyor ve bizim Müslüman aleminin kalbini derinden yaralıyor. Bu sene de işgalci zalim terör devleti İsrail, yine 60'ın üzerinde Filistinli kardeşimizi şehit etti. ABD ve İsrail, bölgede barışı ve huzuru ortadan kaldıracak daha büyük kaoslara yol açacak işlere girdi. ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması girişimi Ortadoğu'ya atılmış en büyük bombalardan biri olarak tarihe geçti." diye konuştu.