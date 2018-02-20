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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kimyasal hadım 2-3 gün içerisinde gündeme gelebilir" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2018 12:05 | Son Güncelleme

IHAAW115825-SIY/20-02-2018 - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kimyasal hadım 2-3 gün içerisinde gündeme gelebilir" dedi. 20.02.2018 11:58:25 TSI NNNN

IHAAW115825-SIY/20-02-2018

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kimyasal hadım 2-3 gün içerisinde gündeme gelebilir" dedi.

20.02.2018 11:58:25 TSI
NNNN

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