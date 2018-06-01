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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Muharrem İnce'nin iddiaları) Amerika'dan birisi aradı bir şey söyledi diye ona itibar ediyorsunuz gelip Adelet Bakanlığı'na, Dışişleri Bakanlığı'na 'nedir, böyle bir şey var?' diye bir şey söylemiyorsunuz. Amerikalının yüzü

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 14:03 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Muharrem İnce'nin iddiaları) Amerika'dan birisi aradı bir şey söyledi diye ona itibar ediyorsunuz gelip Adelet Bakanlığı'na, Dışişleri Bakanlığı'na 'nedir, böyle bir şey var?' diye bir şey söylemiyorsunuz. Amerikalının yüzüne telefonu kapatıp da gereken dersi vermeden bu konuda yapılan açıklamalar boştur."


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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

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