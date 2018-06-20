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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Süresiz nafaka) Kadının korunması esas ama iki yıl evli kalmışlar sonra medeni şekilde ayrılmışlar. İki sene evlendiler diye birbirleriyle ölene kadar hukuken bunları bağlamak doğru değil ama esasen kadını korumak kırmızı ç

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Süresiz nafaka) Kadının korunması esas ama iki yıl evli kalmışlar sonra medeni şekilde ayrılmışlar. İki sene evlendiler diye birbirleriyle ölene kadar hukuken bunları bağlamak doğru değil ama esasen kadını korumak kırmızı çizgimiz."


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