Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den erken seçim açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, erken seçim söylemlerine ilişkin "Bunlar siyasi kararlar. Yüksek Seçim kurulu belirleyecek" dedi.

Adalet Bakanı Gül, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Gül, çocuğun velayetine ilişkin soruya, çocuğun velayetinin İcra Dairelerinde verilmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Erken seçimin 26 Ağustos olması halinde kaç günlük bir takvim olduğunun sorulması üzerine Gül, "Bunlar siyasi kararlar. Yüksek Seçim kurulu belirleyecek" ifadelerini kullandı.

Öğretmen Ayşe Çelik’in cezasına ilişkin Gül, "Benim bilgim yok dosyayla ilgili" şeklinde konuştu.