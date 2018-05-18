Adalet Bakanı Gül: 14 bin 611 personel alacağız

ANKARA (DHA) - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, adliyeler, cezaevleri ve bakanlık merkez
teşkilatında istihdam edilmek üzere 14 bin 611 personel alınacağını duyurdu.
Gül, Twitter'dan şu mesajları paylaştı:
"Adli teşkilatımızı, gerek fiziki altyapı, gerek alternatif çözüm yolları geliştirerek işleyişini daha da güçlendirecek adımlar atarken bir yandan da yeni istihdam imkanları sağlıyoruz.
Gençlerimize güzel bir haber vermek istiyorum: Yakın dönemde duyurusunu yaptığımız yeni personel alımı için ilanlarımız yayınlandı. Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 14 bin 611 personel istihdam edeceğiz.
Adalet teşkilatını güçlendirmek için mütercim, mübaşir, infaz ve koruma memuru, cezaevi kâtibi, sağlık personeli, psikolog, sosyal çalışmacı, şoför gibi çeşitli kadrolara yapılacak alımların başvuruları 21 Mayıs
OHAL Komisyonundan son dakika karar!
Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması
'AK Parti aday listelerinde yeni isimler göreceğiz'
Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız
Bilim kurgu filmi değil, gerçek! Jandarma artık böyle gezecek
Stadyumda korkunç görüntüler! Bekçi 'Aman Tanrım' diyerek kaçtı!
Mezardan çıktı! İşte 2 bin yıllık gizem
Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler
Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!
Sır gibi saklanan 'gizemli kız' neden hep aynı mezara gidiyordu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum