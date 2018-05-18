HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Adalet Bakanı Gül: 14 bin 611 personel alacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2018 11:11 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, adliyeler, cezaevleri ve bakanlık merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 14 bin 611 personel alınacağını duyurdu.

ANKARA (DHA) - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, adliyeler, cezaevleri ve bakanlık merkez
teşkilatında istihdam edilmek üzere 14 bin 611 personel alınacağını duyurdu.

Gül, Twitter'dan şu mesajları paylaştı:

"Adli teşkilatımızı, gerek fiziki altyapı, gerek alternatif çözüm yolları geliştirerek işleyişini daha da güçlendirecek adımlar atarken bir yandan da yeni istihdam imkanları sağlıyoruz.
Gençlerimize güzel bir haber vermek istiyorum: Yakın dönemde duyurusunu yaptığımız yeni personel alımı için ilanlarımız yayınlandı. Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 14 bin 611 personel istihdam edeceğiz.
Adalet teşkilatını güçlendirmek için mütercim, mübaşir, infaz ve koruma memuru, cezaevi kâtibi, sağlık personeli, psikolog, sosyal çalışmacı, şoför gibi çeşitli kadrolara yapılacak alımların başvuruları 21 Mayıs

PARTNERKıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...Kıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...
Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklamasıSon dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması
Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarızAbdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

'24 Haziran seçim anketlerinde Erdoğan düşüşte'

'24 Haziran seçim anketlerinde Erdoğan düşüşte'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması

Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Ahmet Hakan'dan Burhan Kuzu, Şamil Tayyar ve Metin Külünk için sert sözler

Ahmet Hakan'dan Burhan Kuzu, Şamil Tayyar ve Metin Külünk için sert sözler

Muharrem İnce reytinglerde zirveyi zorladı

Muharrem İnce reytinglerde zirveyi zorladı

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokatörüne sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokatörüne sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.