Adalet Bakanı Gül: (2)

AFYONKARAHİSAR (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İçine kapanık, kendi sorunlarıyla boğuşan bir Türkiye, bugün dış borçlarını ödemiş, ekonomik ve siyasi istikrarını konsolide etmiş, bölgenin meselelerine çözüm ortağı olan, klavuzluk yapan bir lider ülke haline gelmiştir." dedi.

Gül, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyarette, Türkiye'nin koalisyonlar döneminde büyük fırsatları kaçırdığını söyledi.

Türkiye'nin 1990'larda dünya yeniden kurulurken hep faili meçhullerle, hükümet krizleriyle boğuştuğunu ifade eden Gül, "2 günlük, 10 günlük, 20 günlük, 50 günlük hükümetler kuruldu, yıkıldı. Başbakanlar geldi, gitti ve Türkiye hem küresel hem ulusal birçok tarihi fırsatı hükümet krizleri nedeniyle kaçırdı." diye konuştu.

- "Ekonomide daha istikrarlı bir döneme gireceğiz"

Gül, 16 Nisan referandumundan sonra Türkiye'de istikrarın kalıcı olarak yaşanacağı bir döneme doğru gidildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"16 Nisan'da oy verdik. Bu, sisteme geçiş içindir. Tercihtir, referandumdu, oylamaydı ama sisteme 2019 seçimiyle beraber Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimini aynı günde birlikte yapacağız. O akşamdan itibaren Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçiş sağlamış olacak ve o tarihten itibaren de bürokraside hantallık sona erecek. Ekonomide daha istikrarlı bir döneme gireceğiz. Siyasette kalıcı, istikrarlı bir döneme gireceğiz. Türkiye daha da büyüyeceği bir atılım dönemine, bir gelişim dönemine inşallah bu sistemle beraber girmiş olacaktır. İşte AK Parti'li olarak bizler de bu heyecanla adım adım bu seçim tarihini bekliyoruz."