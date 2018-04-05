Adalet Bakanı Gül: (2)

AFYONKARAHİSAR (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İçine kapanık, kendi sorunlarıyla boğuşan bir Türkiye, bugün dış borçlarını ödemiş, ekonomik ve siyasi istikrarını konsolide etmiş, bölgenin meselelerine çözüm ortağı olan, klavuzluk yapan bir lider ülke haline gelmiştir." dedi.
Gül, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyarette, Türkiye'nin koalisyonlar döneminde büyük fırsatları kaçırdığını söyledi.
Türkiye'nin 1990'larda dünya yeniden kurulurken hep faili meçhullerle, hükümet krizleriyle boğuştuğunu ifade eden Gül, "2 günlük, 10 günlük, 20 günlük, 50 günlük hükümetler kuruldu, yıkıldı. Başbakanlar geldi, gitti ve Türkiye hem küresel hem ulusal birçok tarihi fırsatı hükümet krizleri nedeniyle kaçırdı." diye konuştu.
- "Ekonomide daha istikrarlı bir döneme gireceğiz"
Gül, 16 Nisan referandumundan sonra Türkiye'de istikrarın kalıcı olarak yaşanacağı bir döneme doğru gidildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"16 Nisan'da oy verdik. Bu, sisteme geçiş içindir. Tercihtir, referandumdu, oylamaydı ama sisteme 2019 seçimiyle beraber Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimini aynı günde birlikte yapacağız. O akşamdan itibaren Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçiş sağlamış olacak ve o tarihten itibaren de bürokraside hantallık sona erecek. Ekonomide daha istikrarlı bir döneme gireceğiz. Siyasette kalıcı, istikrarlı bir döneme gireceğiz. Türkiye daha da büyüyeceği bir atılım dönemine, bir gelişim dönemine inşallah bu sistemle beraber girmiş olacaktır. İşte AK Parti'li olarak bizler de bu heyecanla adım adım bu seçim tarihini bekliyoruz."
Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada çok etkili, çok güçlü bir siyaset izleyen ülke haline geldiğini anlatan Gül, "İçine kapanık, kendi sorunlarıyla boğuşan bir Türkiye, bugün dış borçlarını ödemiş, ekonomik ve siyasi istikrarını konsolide etmiş, bölgenin meselelerine çözüm ortağı olan, klavuzluk yapan bir lider ülke haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.
Gül, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bir üst lige çıkmış olacağını dile getirdi.
- "Biz bu filmi daha önce de görmüştük"
Suriye sorununu çözme noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli görev üstlendiğine dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, sayın Putin ve Ruhani ile bölgenin sorununu çözme anlamında bir araya gelmeleri gerçekten çok önemli bir buluşmaydı. Yine Türkiye'nin yıllarca beklediği ama içerideki ve dışarıdaki mahfillerin hep engellediği nükleer enerji girişimi adına da çok önemli bir adım atıldı. Nükleer enerjide, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını, dolayısıyla cari açığını da büyük ölçüde kapatacak çok önemli bir adım atıldı. Nükleer enerji her yerde, bütün süper güç ülkelerde var. Nükleer enerji hiçbir şekilde zararlı, tehlikeli olmuyor ama Türkiye yapınca nasıl oluyorsa nükleer enerji çok tehlikeli oluyor. Burnumuzun dibinde, sınırımızda nükleer santraller var. Kimse kalkıp da buna bir eleştiride bulunmuyor ama yeni teknolojiyle Türkiye kendi sorunlarını çözme adına bir iş yaptığında hemen birileri bağırıyor. Biz bu filmi daha önce de görmüştük. Rahmetli Menderes zamanı, yani 1960'lara varmadan rahmetli Menderes bu işlere kafa yordu. Türkiye'nin nükleer enerjiye geçmesi için nasıl çabalarda bulunduğunu hepimiz okuduk. Bir kısım büyüklerimizle de yaşadık ama yine bir el, bunu engelledi. Türkiye'nin önünü hep kesmeye çalıştılar ama bu son nükleer enerji yatırımı da Türkiye’nin geleceği adına çok önemli bir yatırımdır. Ülkemize, milletimize hayırlı olur inşallah."
(Bitti)
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