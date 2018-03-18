Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ecdadımızın bizlere emanet ettiği aziz vatanımıza ve ay-yıldızlı bayrağımıza ilelebet sahip çıkacağız. Her ne pahasına olursa olsun, al bayrağımız şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış vatan topraklarımız üzerinde dalgalanmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Gül, Çanakkale Zaferi'nin, sadece şanlı tarihin değil, dünya tarihinin en muhteşem ve muazzam zaferlerinden biri olduğunu belirtti.

Çanakkale'de 103 yıl önce, vatan, bayrak, ezan, istiklal ve istikbal için destansı bir mücadele verildiğini ve bu toprakların yeniden vatan kılındığına dikkati çeken Gül, şu değerlendirmede bulundu:

"Çanakkale Zaferi, kadınıyla erkeğiyle, yediden yetmişe kahraman bir milletin, bütün askeri ve ekonomik imkansızlıklara rağmen çağın en gelişmiş ordularını mağlup etmesi demektir.

Çanakkale Zaferi, inancın, azmin, fedakarlığın, direniş ruhunun, diriliş şuurunun, sinelerdeki vatan ve iman sevgisinin, tarihin sayfalarına altın harflerle yazılması demektir. Hiç şüphesiz ki, bu büyük zaferden güç ve cesaret alan milletimiz, İstiklal Harbi'nde de büyük bir başarı elde etmiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır."