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Adalet Bakanı Gül, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 11:17 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü kabul etti.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi temaslarda bulunmak için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü kabul etti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi temaslarda bulunmak için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakan Gül’ün başkanlığındaki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aliyev’e selamlarını ileten Bakan Gül, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarılı bir şekilde geliştiğinin altını çizdi ve Adalet Bakanlıkları da dahil olmak üzere güvenlik güçleri arasındaki yakın işbirliğinin, ikili ilişkilerin daha da gelişmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.
Görüşmede Azerbaycan ve Türkiye arasında her seviyedeki karşılıklı ziyaretlerin önemine değinilerek, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün bu ziyaretinin Azerbaycan’la işbirliğinin güçlendirilmesine hizmet edeceği de belirtildi.
Cumhurbaşkanı Aliyev ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlamalarından dolayı şükranlarını dile getirerek, Gül’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selamlarını iletmesini istedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, temasları kapsamında Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Mammadov ve Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov ile bir araya gelecek. Bakan Gül, bir takım ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

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