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Adalet Bakanı Gül, Azerbaycan Yargıtay Başkanı Rzayev ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 13:49 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Azerbaycan Yargıtay Başkanı Ramiz Rzayev ile görüştü.Resmi temaslarda bulunmak için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Azerbaycan Yargıtay Başkanı Ramiz Rzayev ve Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Mammadov ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Azerbaycan Yargıtay Başkanı Ramiz Rzayev ile görüştü.
Resmi temaslarda bulunmak için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Azerbaycan Yargıtay Başkanı Ramiz Rzayev ve Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Mammadov ile bir araya geldi. Adalet Bakanı Gül, temasları kapsamında Azerbaycan Adalet Bakanı Mammadov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Gül daha sonra Azerbaycan Yargıtay Başkanı Rzayev’le bir araya geldi.
Görüşmede Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin kıyamete kadar devam edeceğini belirten Abdulhamit Gül, “İki ayrı devlet ama tek millet kardeşliği. Hepimiz için çok önemli dostluk nişanesi. Hem karşılıklı tecrübe paylaşımı anlamında hem de adli işbirliği anlaşmalarının üzerinde çalıştığımız iade süreçleri olsun, diğer süreçlerle ilgili hukuki işbirliklerini arttıracağız” diye konuştu.
Türkiye’nin sevincini kendi sevinci gibi kabul ettiklerini vurgulayan Yargıtay Başkanı Ramiz Rzayev ise, “Türkiye’nin başarılarına seviniyoruz. Afrin’deki başarısından gurur duyduk. Aynı zamanda şehit düşmüş kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Eminim ki Türkiye bu operasyonu da zaferle bitirecek. Sayın Cumhurbaşkanı iki gün önce sporcular ve sanatçılarla bölgeye gitmişti. O güzel görüntülerle hepimiz gurur duyduk. Türkiye’nin zaferi bizim zaferimizdir, Türkiye’nin gücü bizim gücümüzdür. Biz Türkiye’yle gurur duyuyoruz. Bütün uluslararası organizasyonlarda bizim kardeşlerimiz Türkiye’dir” ifadelerini kullandı.
Bakan Abdulhamit Gül, temasları kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Zakir Garalov ve Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov ile de görüşecek.

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