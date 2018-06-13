Adalet Bakanı Gül, BBP iftarında

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhur İttifakı'yla ilgili, "Bu ittifakta memleket için taş üstüne taş koyan herkesin ruhu vardır. O yüzden cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde gereken desteği göreceğimizi düşünüyorum." dedi.

Gül, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezince Gaziantep'teki bir restoranda düzenlenen iftardaki konuşmasında, "Söz de karar da milletindir" fikrinden hareketle bu ittifakın oluştuğunu dile getirdi.

Cumhur İttifakı'nın karşısında adeta bir yıkım ittifakı olduğunu söyleyen Gül, Türkiye'nin geride kalan 16 yılda çok önemli başarılar elde ettiğini anlatarak, o yüzden 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na verilecek her oyun önemli olduğunu kaydetti.

Cumhur İttifakı'nda Muhsin Yazıcıoğlu ile hiçbir şekilde milletin değerleriyle karşı karşıya gelmeyen Erbakan Hoca'nın, devlete çok önemli katkılar veren Turgut Özal'ın, Menderes'in ruhlarının olduğunu aktaran Gül, "Özetle bu ittifakta memleket için taş üstüne taş koyan herkesin ruhu vardır. O yüzden cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde gereken desteği göreceğimizi düşünüyorum. Terörle etkin mücadele için, teröre uzanan tüm elleri engellemek için desteklerinizi bekliyoruz. Bunların devamı için güçlü bir destek vereceğinize inanıyorum." diye konuştu.