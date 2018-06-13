Adalet Bakanı Gül, BBP iftarında

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhur İttifakı'yla ilgili, "Bu ittifakta memleket için taş üstüne taş koyan herkesin ruhu vardır. O yüzden cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde gereken desteği göreceğimizi düşünüyorum." dedi.
Gül, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezince Gaziantep'teki bir restoranda düzenlenen iftardaki konuşmasında, "Söz de karar da milletindir" fikrinden hareketle bu ittifakın oluştuğunu dile getirdi.
Cumhur İttifakı'nın karşısında adeta bir yıkım ittifakı olduğunu söyleyen Gül, Türkiye'nin geride kalan 16 yılda çok önemli başarılar elde ettiğini anlatarak, o yüzden 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na verilecek her oyun önemli olduğunu kaydetti.
Cumhur İttifakı'nda Muhsin Yazıcıoğlu ile hiçbir şekilde milletin değerleriyle karşı karşıya gelmeyen Erbakan Hoca'nın, devlete çok önemli katkılar veren Turgut Özal'ın, Menderes'in ruhlarının olduğunu aktaran Gül, "Özetle bu ittifakta memleket için taş üstüne taş koyan herkesin ruhu vardır. O yüzden cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde gereken desteği göreceğimizi düşünüyorum. Terörle etkin mücadele için, teröre uzanan tüm elleri engellemek için desteklerinizi bekliyoruz. Bunların devamı için güçlü bir destek vereceğinize inanıyorum." diye konuştu.
- Mustafa Destici'nin açıklamaları
BBP Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili adayı Mustafa Destici de bugüne kadar halkla beraber yürüdüklerini, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceklerini söyledi.
İlk kurulduklarında kendilerini sivil, İslami ve katılımcı bir siyasi parti olarak addettiklerini aktaran Destici, bu anlayışla, milliyetçi ve demokrat duruşlarıyla siyasete devam ettiklerini kaydetti.
Devlet, millet ve İslam'ın menfaatine uygun her konuda destekçi olacaklarını ifade eden Destici, şöyle konuştu:
"Bu ittifakın temelleri 15 Temmuz gecesi atıldı. Darbeyi duyduğumuzda kimin kime karşı olduğunu bilmeden teşkilatlarımızı uyarıp darbeye karşı mücadele edileceğini duyurduk. Meclis bombalanırken oradaydık. Arkadaşlarımız illerde ilk sokaklara çıkanlardan biri oldu. Sivil bir hareketin içinde yer aldık. Milli iradeye kimsenin el koymasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bu seçim, 'Milli iradeye millet dışında hiçbir güç müdahale edemez' diyenlerle karşısında olanların seçimidir."
24 Haziran'da Cumhur İttifakı'nın karşısında olan ittifakın amacının eski sisteme geri dönmek olduğunu söyleyen Destici, ancak milletin darbeci zihniyete geçit vermeyeceğini kaydetti.
Destici, algı operasyonlarının yapıldığını, bu kapsamda Cumhur İttifakı'nın Mecliste çoğunluğu kazanamayacağının inandırılmaya çalışıldığını aktararak, yeni dönemde yargıçların karar verirken bağımsız ve tarafsız hareket edeceğini, böylelikle yargıya inancın belki de hiçbir zaman olmadığı karar güven kazanacağını sözlerine ekledi.
Cumhur İttifakı'nda birlik olduğunu ancak buraya nifak sokmaya çalışıldığını ifade eden Destici, "Ama başarılı olamadılar. Çünkü bu ittifak devletin bütünlüğü ve milletin istikbali, istiklali için kuruldu. Bu ittifak sadece Türkiye için değil tüm İslam coğrafyasındaki kardeşlerimizin geleceği için kuruldu. Kerkük'te de Halep'te de Kırım'da da herkes Cumhur İttifakı'nın kazanması için dua ediyor." ifadelerini kullandı.
Yürütülen terör operasyonlarına desteklerini yineleyen Destici, şunları kaydetti:
"HDP'ye verilen her oy PKK'ya verilmiştir. HDP'nin ayağına giden PKK'nın ayağına gitmiştir. Bana göre Pervin Buldan ile Salih Müslüm'ün farkı yoktur, bana göre Selahattin Demirtaş ile Öcalan'ın farkı yoktur. Bunlar örgüttür ve birisi şehir, birisi dağ kadrosudur. Biz olaya böyle bakmazsak Kürt kardeşlerimize de yanlış yapmış oluruz. Biz dik durup düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Biz, HDP'nin PKK ile farkının olmadığını anlatmalıyız. Ama bakıyoruz bazı cumhurbaşkanı adayları Demirtaş'ın ayağına gidiyor ve Demirtaş'a özgürlük diyor. Onlarca Kürt kardeşimizin kanına girenlerle nasıl bir arada olacağız. 'Ana dilde eğitim' diyorlar, bu kabul edilir değil. Bunlar popülist olarak söyleniyor ama bu da yanlıştır. Bilerek, inanarak söyleniyorsa da o zaman terör örgütünün diliyle konuşmuş oluruz. Kürt kardeşlerimiz elbetteki ana dilinde konuşacak. Bu onların analarının ak sütü gibi helal hakkıdır. "
Bu coğrafyada her milletin kardeşçe yaşadığını söyleyen Destici, bu kardeşliği de bozdurmayacaklarını ifade etti.
İftara Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti ve BBP yöneticileri katıldı.
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