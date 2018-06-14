Adalet Bakanı Gül canlı yayında soruları yanıtladı

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmesiyle ilgili, "Bakın bayramda gidiyorlar ve birileri 'madem gidiyorlar, neden geri geliyorlar' diyorlar. Bu dil, faşist bir dildir. Bugün Almanya'nın Türk ve İslam düşmanlığıyla bunun bir farkı yok." dedi.

Ülke TV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Gül, Millet Kıraathanelerinin şehirleri güzelleştiren mekanlar olduğunu ve sayılarının artırılmasını arzuladıklarını kaydetti.

Suriyeli sığınmacılarla ilgili tartışmalara da değinen Bakan Gül, Türkiye ile Suriye arasında kültürel ve tarihi birliktelik bulunduğuna değindi.

Suriye'de iç savaş başladığında Gaziantep'in kendine, tarihine ve kültürüne yakışanı yaparak kimsenin diline, dinine veya ırkına bakmadan sınır kapılarını açtığını anımsatan Gül, şunları kaydetti:

"Türkiye destanı nesilden nesile anlatılacak. Türkiye'nin bu yaptığı ev sahipliğini herkes anlatacak. Orada güvenli bir alanın oluşturulması Türkiye'nin hep talebiydi ama birilerinin farklı hesapları nedeniyle bir türlü yapılamadı. Fırat Kalkanı operasyonuyla özellikle DEAŞ'lı teröristler temizlendi ve binlerce insan evine döndü. Ardından yapılan Zeytin Dalı operasyonu da başarıyla tamamlandı ve orası da tam güvenli hale geldiğinde misafirlerimiz kendi vatanlarına dönecek. Bakın bayramda gidiyorlar ve birileri 'madem gidiyorlar, neden geri geliyorlar' diyorlar. Bu dil, faşist bir dildir. Bugün Almanya'nın Türk ve İslam düşmanlığıyla bunun bir farkı yok."